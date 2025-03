An diesem Wochenende fällt das Genießen leicht: Einfach raussitzen! Tolle Angebote gibt es zudem – hier sind unsere Tipps.

Auftauchen aus Mineralwasser

Frühling in Stuttgart? Ist nirgends schöner als im Mineralbad Berg. Noch ist die neue Gastronomie mit vorgelagerter Terrasse nicht fertig. Und auch die Brunnen sind noch geschlossen. Dafür stehen die Holzpritschen schon bereit: für einen wärmenden Mittagsschlaf. Die Stadtbahn hält vor dem Eingang – bequemer kommt man kaum ins Paradies.

Lesen Sie auch

Weltfrauentag im Landesmuseum

Am Vorabend des Internationalen Frauentags an diesem Samstag, 8. März, lädt das Landesmuseum Württemberg im Alten Schloss in Stuttgart an diesem Freitag, 7. März, zu einem besonderen Programm ein. „I’m every woman“ zeigt Performances, Kunstfilme, Literatur-, Musik- und Tanzprojekte. Fast erwartungsgemäß heißt eine Malaktion von Christine Lederer „Reiß dein Maul auf“. Los geht es um 19 Uhr.

Kunstmuseum für alle

Unterschiedlichste Chöre bringen an diesem Samstag, 8. März, von 11 Uhr an im Kunstmuseum Stuttgart jeweils zur vollen Stunde „Ständchen“ für einen Doppelgeburtstag. Bei freiem Eintritt werden 20 Jahre Kunstmuseum am Schlossplatz und 100 Jahre Städtische Kunstsammlung gefeiert. „Kunst und Spiele“ heißt das Programm am 9. März. Von 11 bis 18 Uhr gibt es Mitmachaktionen im Museum und auf dem Kleinen Schlossplatz. „Wir feiern mit der ganzen Stadt“, sagt Kunstmuseumsdirektorin Ulrike Groos. Auch eine Jubiläumsausstellung wird aufgetischt. Ihr Titel: „Doppelkäseplatte“.

Schönes im Wizemann

Man kann nie genug schöne Dinge sehen und auch erwerben? Dann kommt der Kunst- und Designmarkt an diesem Samstag, 8. März, und an diesem Sonntag, 9. März, im Wizemann (Quellenstraße 7) gerade richtig. 140 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren in Halle 3 ihre Ideen und Produkte rund um die Themen Kreativität und Design. Tickets (7 Euro für Erwachsene, Kinder unter 14 Jahren frei) gibt es vor Ort.

Bach-Fest beginnt in der Liederhalle

Für acht Euro einen unvergesslichen Abend mit musikalischen Spitzenleistungen erleben? Das geht für Schülerinnen, Schüler und Studierende an diesem Sonntag, 9. März, beim Eröffnungskonzert des Bach-Festes der Bachakademie Stuttgart in der Liederhalle. Alle weiteren Tickets beginnen bei 25 Euro. Hans-Christoph Rademann präsentiert mit der Gaechinger Cantorey und vielen Solistinnnen und Solisten Johann-Sebastian Bachs eindringliche „Matthäuspassion“. Beginn ist um 18 Uhr.

John Cale wütet im Theaterhaus

Es soll Menschen geben, die zögern, sich die letzten Karten für das Konzert von John Cale an diesem Sonntag um 20 Uhr im Theaterhaus am Pragsattel zu schnappen. Für den Auftritt von Cale, Mitbegründer von Velvet Underground und prägende Figur für Punk, Post-Punk und Art-Rock, gibt es aber mehr denn je nur einen Begriff: Dabeisein ist alles.

Ocean Film Tour im Gloria

Am Sonntagabend zum Wochenend-Finale lieber sanft in die Ozeane abtauchen? Dafür empfiehlt sich das Gastspiel der Ocean Film Tour im Innenstadtkino Gloria (Königstraße 20). Beginn ist um 20 Uhr.