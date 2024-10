Menschen lieben Burlesque-Shows. Auch in Stuttgart. Und wie begeistert uns die Stadt überdies an diesem Wochenende? Wir geben Tipps.

Stuttgart lässt es an diesem langen Wochenende ruhiger angehen? Von wegen! Gefeiert werden die Zahnradbahn, die Liebe und das große Leben.

Auf die Blaue!

Es läuft nicht ganz rund bei den Stuttgarter Kickers? Ein Grund mehr, das Regionalliga-Team live zu unterstützen. An diesem Freitag um 19 Uhr ist im Gazi-Stadion Anpfiff gegen die TSG Hoffenheim II – und das Motto ist schnell gefunden: Warm klatschen für die Kickers!

Drei Tage Burlesque-Festival

Die Menschen lieben Burlesque-Shows. Aber was ist das eigentlich? Der Duden weiß Rat. Burlesque heißt es, „ist ein Begriff, der aus dem Französischen stammt und ursprünglich, derb komisch’ oder ,possenhaft’ bedeutete. Im Deutschen werde es als ,scherzhaft’ verstanden – gerne aber auch als heiter-erotisch. An diesem Samstag ist das Friedrichsbau-Varieté (Pragsattel) Bühne für die große Gala des 9. Stuttgarter Burlesque-Festivals. Doch schon an diesem Freitag, 4. Oktober, geht um 21 Uhr in der Uhu-Bar in der Altstadt (Leonhardstraße 4) der Vorhang für die Uhu LaLa-Show auf. Wer drei Tage Glitzer erleben möchte – auch am Sonntag, 6. Oktober, ist das Friedrichsbau-Varieté in burlesquer Hand. Los geht’s um 18 Uhr.

Elegant für kleines Geld

Und wo bekommt man das richtige Kleid oder den richtigen Anzug beziehungsweise Smoking für das Burlesque-Festival oder einen anderen großartigen Samstagabend her? An diesem Samstag öffnen die Staatstheater Stuttgart die Türen ihres Zentrallagers in der früheren Zuckerfabrik in Bad Cannstatt (Zuckerfabrik 19) für einen nicht nur in Sachen Burlesque viel versprechenden Kostümverkauf von Oper, Ballett und Schauspiel – von 10 bis 14 Uhr.

140 Jahre Zahnradbahn

Mit dem Theater hat auch der nächste Höhepunkt an diesem Wochenende zu tun: Die Stuttgarter Zahnradbahn – tapfer, stolz und unermüdlich zwischen Marienplatz und Degerloch unterwegs, feiert an diesem Samstag 140. Geburtstag. Ein guter Grund, von 12 bis 18 Uhr in der bewirteten Wagenhalle der Zahnradbahn zu feiern (kleines SSB-Depot, Filderstraße 47, im Innenhof des Theaters Rampe). Mitarbeiter der SSB führen durch die Werkstatt und erläutern Geschichte und Technik der traditionsreichen Verkehrsverbindung. Auch ein betriebsfähiges Miniaturmodell der Zahnradbahn wird vorgeführt.

Theater-Magie für Kinder

Klassiker unterschätzt man leicht. Vor allem im Theater ist dies fatal, ist doch keine Vorstellung wie die andere! Kult, große Kunst und viel Zauber jedenfalls macht die Magie der Inszenierung des Märchens „Jorinde und Joringel“ im Theater am Faden (Hasenstraße 32) aus. Beginn an diesem Samstag ist um 16 Uhr. Und wie stets dürfen sich die Kinder 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn märchenhaft verkleiden.

Die Eisdisco ist zurück

Wenn sie nicht zu Stuttgart gehören würde wie der Fernsehturm und die Brezel, müsste man die Eisdisco schleunigst erfinden. Immer wieder auferstanden, haben tanzbare Musik und Lichterzauber in der Eiswelt auf der Waldau an diesem Sonntag von 17 bis 21.30 Uhr ihre erste Eiszeit der Saison 2024/2025.