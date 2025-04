Eine Spiele-Weltmeisterschaft, Art-Alarm und Street-Art-Festival: Stuttgart feiert an diesem Wochenende die Kreativität. Was lohnt sich besonders?

„Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin!“ – Stuttgart schwelgt seit dem Sieg im DFB-Pokalhalbfinale im VfB-Glück. Grund genug, die Vielfalt in der Stadt zu erkunden.

Jüdische Musikgeschichte heute

Dieses Wochenende kann im Schauspielhaus am Eckensee beginnen. Dort gastiert an diesem Freitag (19.30 Uhr) das Jewish Chamber Orchestra mit einem Rückblick auf die Popgeschichte: Von Billy Joel über die Beastie Boys bis hin zu Amy Winehouse, Pink und Troye Sivan – jüdische Musikerinnen und Musiker prägen die Popkultur mit. Matthias Schaff hat neue Orchester-Arrangements erarbeitet, begleitet wird das von Daniel Grossmann geleitete Orchester von Sängerin Jelena Kuljić und Sänger Damian Rebgetz.

Buntspecht spielt im Wizemann

Gegensätze im Wizemann: Während das Konzert von Only the Poets an diesem Freitag ausverkauft ist, bietet der Sonntag ganz besondere Klangbilder. Die wunderbare deutsche Formation Buntspecht ist zu Gast – mit feinen Zeilen und streitbaren Harmonien. Wie etwa im Song „Blüte“, sicher mit auf der Setlist. Beginn am Sonntag: 20 Uhr.

Galerienrundgang trifft Street Art

Die Lange Nacht der Museen war gestern, Zwei Lange Tage der Kunst locken an diesem Samstag und Sonntag, 5. und 6. April. Und wieder geht es beim Rundgang durch 22 Stuttgarter Privatgalerien weit hinaus – nicht in den Hafen, dafür nach Feuerbach, Weilimdorf, Möhringen und Bad Cannstatt. Art-Alarm ist am Samstag von 11 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr – eigene Führungen inklusive. Kunst ist in der Stadt. Da passt es, dass die City-Initiative Stuttgart mit dem Street-Art-Festival auch die Stadtmitte in eine Kreativzone verwandelt.

In der Galerie Lauffer: Art-Alarm-Schau mit Werken von Leandro Cultraro Foto: Cultraro

Die Verantwortung des Theodor Heuss

Das Angenehme einer kleinen Wanderung zwischen Kräherwald und Bismarckturm mit Wissenswertem verbinden – das kann man an diesem Sonntag, 6. April. Um 15 Uhr beschäftigt sich eine Führung im Theodor-Heuss-Haus (Feuerbacher Weg 46) mit der hochaktuellen Frage, wie Theodor Heuss als erster Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland (1949–1959) die nie verstummte extreme Rechte wahrnahm und ob er aktiv genug gegen diese vorging.

„Catan“-WM im Alten Schloss

Ein Brettspiel sorgt für eine Weltmeisterschaft – ein Finale daheim inklusive. Gibt es nicht? In Stuttgart schon. Von hier aus startete „Catan“ vor 30 Jahren seinen Siegeszug – und noch immer verraten die Schaufenster des Kosmos-Verlages (Blumenstraße 44/Ecke Alexanderstraße) die jeweils jüngsten Weiterentwicklungen. Also lassen die Fans die WM-Spiele mit 90 Spielerinnen und Spielern aus 60 Ländern beginnen – an diesem Samstag um 10 Uhr im Landesmuseum Württemberg (Altes Schloss). Gespielt wird mit der Jubiläumsedition. Das Finale findet an diesem Sonntag um 13.30 Uhr statt. Und wer selbst „Catan“ & Co. spielen möchte – für die entsprechenden Angebote ist gesorgt.

Alle Daumen für die Volleyballstars

Einzigartig – treffender lässt sich die Szenerie bei Heimspielen des Teams von Allianz MTV Stuttgart in der Scharrena nicht beschreiben. Und nun lockt gar das 1. Spiel im Halbfinale der Play-offs um die Deutsche Meisterschaft („Best of three“-Modus) gegen Dresden. Um 15.15 Uhr ist an diesem Sonntag, 6. April, Anpfiff in der Scharrena.