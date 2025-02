Wie kann ein Faschingswochenende besser starten als mit einem unvergesslichen Freitagabendspiel des VfB Stuttgart gegen die stete Übermannschaft des FC Bayern München? Und wie kann es weitergehen? Hier sind unsere Tipps.

Flohmarktvarianten

Flohmarkt geht immer. Als Klassiker an diesem Samstag, 1. März, auf dem Karlsplatz. Mit Überraschungsmomenten als Queerer Familienflohmarkt bei der Beratungsstelle für Regenbogenfamilien (Berta, Lange Straße 8) ebenfalls an diesem Samstag von 10 bis 13 Uhr. Und als Flaniermeile beim Nachtflohmarkt am 1. März von 18 bis 23.59 Uhr in den Wagenhallen – wie stets mit DJ Turnbeutelvergesser. Das reicht noch nicht? Bleibt die Variante Fantasie – beim Kostümverkauf der Staatstheater im Zentrallager der Staatstheater Stuttgart (Bad Cannstatt, Zuckerfabrik 19). Ebenfalls an diesem Samstag – von 10 bis 14 Uhr.

Oldtimerfreuden

Hier röhren keine Motoren, aber die Herzen der Autofans schlagen auch so höher: Bereits an diesem Freitag, 28. März, und bis Sonntag, 2. März, lockt die Messe Retro Classics 2025 (jeweils 10 bis 18 Uhr). Aus Sicht der Messe Stuttgart der „weltweit größte und schönste Treffpunkt für Liebhaber automobiler Legenden aus längst vergangenen Tagen ebenso wie Oldtimerpreziosen von morgen“. Diskussionsstoff gibt es viel – der vorgebliche Absturz mancher Goldfahrstücke im launischen Auktionshandel etwa wie auch der geglaubt ausgemachte Höhenflug japanischer Sportwagen der 1970er Jahre.

Demokratie braucht Deckung

In Berlin suchen Nicht-mehr-Bundestagsabgeordnete ihre Sachen zusammen und neue Abgeordnete ihren Platz im Bundestags- und jeweiligen Fraktionsgefüge, in Stuttgart geht man lieber auf die Straße. Das Netzwerk gegen rechts lädt unter dem Motto „Auf die Straße – Nach der Wahl!“ zur Kundgebung. Um 13 Uhr geht es auf dem Schlossplatz los. Wenn die Vorzeichen nicht trügen, darf man einen überraschend breiten Schulterschluss in Stuttgarts Stadtgesellschaft bestaunen.

Kübler mit Faschingslust

Lange über blaue Flecken klagen, ist sinnlos: Nach dem Kübeles-Rennen am Donnerstag, 27. Februar, ist vor dem Küblerball. Der steigt an diesem Samstag, 1. März, im Bad Cannstatter Großen Kursaal – und das zum inzwischen 100. Mal. Und auch hier wird reichlich Gesprächsstoff geliefert. Fasnet unter Terrorschutz – eine Herkulesaufgabe.

Cool sein wie Bob Dylan

Eine Textzeile als Filmtitel zu nehmen und den Namen Bob Dylan eher scheinbar nebenbei zu erwähnen – das geht nur, wenn man ganz sicher ist, dass die Magie von „Like a rolling stone“ noch immer bewegt. Acht Oscar-Nominierungen begleiten „Like a complete unknown“ zum Kinostart – und jede Menge Versuche, einmal so cool über die Schulter zu schauen wie der 19-jährige Bob Dylan, sind garantiert. Wieder zu Hause lohnt sich dieser Film doppelt: „Don’t look back“ über die Dylan-Tour von 1966.

Träumen mit dem Biest

Warum nicht einfach mal träumen: Das 1995 erstmals präsentierte Familienmusical „Die Schöne und das Biest“ von Martin Doepke macht auf seiner Jubiläumstour in Stuttgart Station – an diesem Samstag, 1. März, 19.30 Uhr in der Liederhalle Stuttgart.