Alle warten an diesem Wochenende auf Sonntag, 18 Uhr? Spaß gibt es schon vor der ersten Hochrechnung. Hier sind die Tipps.

Edles kosten im Wizemann

Wer noch nach einem gepflegten Getränk für den Wahlabend an diesem Sonntag, 23. Februar, sucht, ist an diesem Freitag (17 bis 23 Uhr) und Samstag (13 bis 23 Uhr), 21. und 22. Februar, bei der Messe 0711 Spirits im Wizemann (Bad Cannstatt, Quellenstraße 7) richtig. Wichtig: Die Stadtbahn-Haltestelle ist nur wenige Schritte entfernt. Immerhin versprechen die Veranstalter: „Aktuelle Trends und Neuheiten der Szene warten darauf, entdeckt zu werden.“

Auftanken im Weinberg

Die Voraussagen für das Wochenendwetter waren fast zu schön. Auftanken kann man aber auch mit wenig Sonne – vor allem in den klassischen Steillage-Weinbergen. Zwischen den Mäuerchen ist es immer wunderbar warm. Einen tollen Blick über das Neckartal gibt es etwa in den Weinbergen oberhalb von Stuttgart-Münster gratis dazu – und von dort aus kann man in der Sonne bis zum Burgholzhofturm weiterspazieren. Kaum 100 Meter weiter gibt’s die Belohnung – einen Stopp im Aussichtsreich (am Sonntag von 11.30 Uhr an geöffnet).

Reimen mit Ufo 361

Durchaus bittere Züge hatte 2015 Ufuk Bayraktars Überraschungshit „Ich bin ein Berliner“. An diesem Freitag, 21. Februar, kommt Bayraktar, längst nur noch als Ufo 361 bekannt, mit schwerem Rap-Gepäck in die Porsche-Arena. Und auch, wenn Bayraktar seinen Sound mit zunehmendem Erfolg verfeinerte und internationaler machte – zwei Abende vor der Bundestagswahl dürfte der in Berlin-Kreuzberg aufgewachsene Rapper sein „Ich bin ein Berliner“ noch eine Spur energischer in manch gepflegte Migrationsdebatte hineinschreien.

Surfen mit The Courettes

Das Gute-Laune-Gegenprogramm? Gibt es an diesem Freitag im Club Goldmark’s (Charlottenplatz 1). Einfach mal nach vorne spielen und fröhlich Surf-Musik in das Jetzt katapultieren? Für die Brasilianerin Flavia Couri und den Dänen Martin Couri ist das als The Courettes Programm. Aber was für eines! Mindestens so schräg wie die Idee, mit solcher Musik als Ehepaar auf der Bühne zu stehen. Los geht es am Freitag um 20 Uhr.

Träumen mit Cavalluna

Was kann es am Vorabend der Bundestagswahl Schöneres geben als Erinnerungen und Lebensfreude. Beides will an diesem Samstag, 22. Februar, die Pferdeshow „Cavalluna“ um 14 Uhr und um 19 Uhr in der Schleyerhalle bieten. „Grande Moments“ heißt denn auch das aktuelle „Cavalluna“-Programm, das sich auch diesmal auf Reit-Exzellenz, überwältigende Bilder und Musik für die Herzen stützen kann. Aber auch am Wahltag selbst darf man träumen – um 13 Uhr und um 17.30 Uhr beginnen die Shows an diesem Sonntag, 23. Februar.

Tanzen mit Loi im LKA Longhorn

Bescherung ist am Wahlabend um 18 Uhr, uneingeschränkte Freude dürften alle empfinden, die ein Ticket für das Konzert der Sängerin Loi am 23. Februar (20 Uhr) im LKA Longhorn ergattert haben. Bye, bye Clubs – die nächste Tour dürfte die Mannheimerin mit Hits wie „Gold“ und „The way I want it“ in andere Hallendimensionen führen.