Klar, die Lange Nacht der Museen am 22. März überstrahlt alles an diesem Wochenende. Und was ist mit der Erotik- und Tattoomesse? Und wer waren noch mal Häberle und Pfleiderer?

Die Lange Nacht der Museen verwandelt Stuttgart am Samstagabend in einen Publikumsschwarm. Grund genug, weiteren Spuren in der Stadt zu folgen.

„Häberle und Pfleiderer“ sind zurück

Willy Reichert und Oscar Heiler alias „Häberle und Pfleiderer“ „gehören“, sagt Axel Preuß, Intendant der Schauspielbühnen, „zum Schwabenland wie die Butterbrezel!“. Und so widmet die Komödie im Marquardt den beiden Ikonen eine Revue. Premiere ist an diesem Freitag. Vorstellungen gibt es auch am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (18 Uhr). Es spielen: Monika Hirschle als Willy Reichert und Jörg Pauly als Oscar Heiler.

Erotik- und Tattoomesse

In eine „Welt voller Kreativität und Leidenschaft eintauchen“ – warum nicht? Als „Event der Superlative“ kündigt sich die erste Erotik- und Tattoomesse Stuttgart an. Von diesem Freitag, 21. März, an, findet sie bis Sonntag, 23. März, in der Carl-Benz-Arena (Mercedesstraße 73D) statt. Dem Titel entsprechend will die Erotik- und Tattoomesse Stuttgart „die faszinierende Welt der Körperkunst mit den verführerischen Facetten der Erotikbranche“ kombinieren. Wer mindestens 18 Jahre alt ist, darf hinein – und etwa über Tattoo-Wettbewerbe staunen.

Zauberhaft: Mackefisch im Renitenz

Lucie Mackert und Peter Fischer sind zusammen Mackefisch – und wer nach guter, intelligenter und einfach unterhaltsamer Unterhaltung fragt, ist bei einem Mackefisch-Konzert genau richtig. An diesem Freitag, 21. März, ist das Duo im Renitenztheater in Stuttgart (Hospitalstraße 10) zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr, und auch als Kommentar mancher politischer Umdrehung dieser Tage ließe sich aus dem Saal die Mackefisch-Hymne auf die Generationen einfordern.

Eröffnung in der Staatsgalerie

Starke Frauen versammelt die Fotoschau „Stand Up! Feministische Avantgarde. Werke aus der Sammlung Verbund“ in der Staatsgalerie-Fotobühne The Gällery. Eröffnet wird die von Sandra Diefenthaler und Linda Kirschey erarbeitete Ausstellung an diesem Freitag um 18 Uhr.

Was tun nach der Schule?

Noch kein Plan für die Zeit nach der Schule? An diesem Samstag, 22. März, stellen sich Hochschulen aus der Region Stuttgart und aus ganz Deutschland, aber auch Ausbildungsbetriebe aus der Region und Baden-Württemberg auf der Messe Stuzubi in der Liederhalle Stuttgart vor. Start ist um 10 Uhr.

Umsonst und draußen

Schön ist es in Stuttgart an schönen Frühlingstagen überall. Noch schöner ist es, die Magnolienbäume genau dann zu beobachten, wenn sich die ersten Blüten öffnen. Das geht im Gerichtsviertel ebenso wie an der Schwabstraße – und am besten natürlich in der Wilhelma. Zu früh schauen kann man gar nicht. Geschützt vor zu viel Wind, recken und strecken sich im Gerichtsviertel die Magnolienblüten gehörig der Sonne entgegen.

Alle Hände für den TVB Stuttgart

Die Porsche-Arena hüllt sich an diesem Sonntag in Blau. Die Bundesliga-Handballer des TVB Stuttgart brauchen gegen den ThSV Eisenach alle (Klatsch-)Hände und alle Stimmen. Um 15 Uhr ist Anpfiff. Einfach nur zuschauen reicht nicht. Wer Bundesliga-Handball in Stuttgart will, muss am Sonntag, 23. März, Teil des Teams werden.