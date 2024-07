Die Innenstadt eine einzige Fußballbühne, die Cannstatter Straße an diesem Freitag ein Fahnenmeer – und parallel laufen in Stuttgart die Vorbereitungen für ein echtes Sommerwochenende auf Hochtouren. Wohin? Wir geben Tipps.

Marienplatz für alle

Groß, größer, Marienplatz. Toll, toller, Marienplatzfest? Am Donnerstag mit der wunderbaren Schweizer Sängerin Joya Marleen gestartet, bietet das Marienplatzfest „Vier Tage Konzerte, DJs, Kunst, Kinderprogramm, Essen, Trinken und Feiern!“. An diesem Freitag gibt es am Abend mit Stuttgarter Heimvorteil Musik von Urban Beats Collective und um 20.30 Uhr von Merlin Monroe & Ctzn Jinn. Am Samstag beginnt das Musikprogramm bereits um 15 Uhr – bis am Abend um 20 Uhr die Stuttgarter Formation Shimmer musikalische Grenzen hinter sich lässt. Entsprechend geht es am Sonntag los – um 13 Uhr lädt der Offene Chor von Musikwerk Stuttgart zum Mitsingen ein. Das Finale? Bestreitet am Sonntag um 20.30 Uhr die Stuttgarter Indierockband Bonheur.

Feiern mit der Dampflok Santa Maria

Unzählige bange Blicke richten sich dieser Tage nach oben. Kein Regen heißt: Die Traditionslokomotive Santa Maria zieht die Killesbergbahn an diesem Samstag und Sonntag beim Dampflokfest mit kräftigem Pfeifen und weithin sichtbarem Schnaufen jeweils von 10 bis 18 Uhr über den 2,1 Kilometer langen Rundkurs. Zudem sind der„Blitzschwoab“ und der „Schwoabapfeil“ im Einsatz. Stopp ist ausnahmsweise auch am Höhenweg neben dem Lokschuppen. Dort warten Miniatur-Dampftraktoren und ein Dampfkarussell.

So macht der Neckar Spaß

Hört sich so einfach an: „Bring dein eigenes Schlauchboot, Kanu, Stand-Up-Paddle mit und komm mit uns auf den Neckar.“ Es wird aber noch besser: Um an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr bei „Critical Nass“ auch aktiv dabei zu sein, kann man sich auf der Neckarinsel ziemlich genau zwischen Stuttgart und Cannstatt einfach ein Wassergefährt ausleihen. Von dort aus geht es um 15 Uhr in Richtung Voltasteg auf Höhe des Kraftwerks Stuttgart-Münster. Gegen 17 Uhr sind alle Wasserheldinnen und Wasserhelden wieder zurück auf der Insel. Wer mit aufs Wasser will, muss sich anmelden im Internet unter www. neckarinsel.eu.

Die Scorpions empfangen Freiburg

Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart und die Ausnahme-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart sind noch in der Vorbereitung und Baseball-Bundesligist Stuttgart Reds vom TV Cannstatt hat Spielpause. Spitzensport mit Ball gibt es dennoch – an diesem Samstag empfängt Football-Regionalligist Stuttgart Scorpions die Freiburg Sacristans. Los geht es auf dem TUS-Sportgelände auf der Waldau um 15 Uhr. Da lohnt sich auch ein Familienausflug.

Allen Beifall dem Blaulicht

Apropos Familie: Wer immer da ist, wenn man ihn braucht, und auch das große Fußballfest erst ermöglicht, kann, darf und muss gefeiert werden. Eben dies passiert an diesem Samstag beim Blaulichttag in Stuttgarts Mitte zwischen der Fanzone Schlossplatz, dem Eckensee und der Planie. Polizei, Feuerwehr und weitere Katastrophenschutz-Organisationen zeigen von 12 Uhr an, wie ihre tägliche Arbeit aussieht.