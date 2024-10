Kultur, Party, Spitzensport und mehr – wir haben die Tipps für ein tolles Wochenende.

Große „PROTEST!“-Eröffnung

Was kommt heraus, wenn das Pop-Büro Region Stuttgart gemeinsame Sache mit dem Landesmuseum Württemberg macht? Ein besonderer Eröffnungsabend der Großen Landesausstellung „PROTEST! Von der Wut zur Bewegung“ im Alten Schloss sowie der Mitmachausstellung „ZOFF!“ für Kinder und Familien im Jungen Schloss an diesem Samstag. Um 17 Uhr geht es bei freiem Eintritt los. In der Dürnitz darf von 19 Uhr an getanzt werden, dazu gibt es Cocktails von Brave & Bold. Es legen auf: Nojon vom Kollektiv Waldrand (19 bis 20 Uhr), Mi0m vom Feministischen Auflege Kollektiv Tübingen (20 bis 22 Uhr) und Ella Stracciatella, engagiert bei den Netzwerken „House of FLINTA“ und „female:pressure“ (22 bis 0 Uhr).

Sebastian Lehmann im Theaterhaus

Die notierten Telefonate mit seiner Mutter (inklusive Zwischenrufen des Vaters) haben den „wie alle echten Berliner aus Süddeutschland stammenden“ Comedian Sebastian Lehmann bekannt gemacht. Inzwischen selbst Vater, bleibt auch der Nachwuchs nicht verschont. Der gebürtige Freiburger macht das scheinbar Selbstverständliche (inklusive des berüchtigten Trios Windeln, Brei und Zähne) zum Bühnenthema. An diesem Samstag, 26. Oktober (20 Uhr), gastiert er mit seinem Programm „Kinderzeit“ im Theaterhaus.

Am 26. Oktober im Theaterhaus: Sebastian Lehmann Foto: Sebastian Lehmann/ Marvin Ruppert

Handballstars in der Porsche-Arena

Mit dem amtierenden deutschen Meister SC Magdeburg hat Handball-Bundesligist TVB Stuttgart an diesem Sonntag um 15 Uhr in der Porsche-Arena ein echtes Schwergewicht zu Gast. Nur netter Gastgeber zu sein, verbietet sich aber – das Team von Trainer Michael Schweikardt braucht jeden Punkt. Da hilft eine volle Halle – und so gibt es zu diesem Nachhaltigkeitsspieltag auch ein spezielles Ticketangebot für Familien.

Geht engagiert voran: TVB Stuttgart-Kapitän Patrick Zieker Foto: TVB Stuttgart

Mehr erfahren in der Wilhelma

Die Wilhelma ist immer einen Besuch wert. Und wenn man dann noch kostenlos mehr über die Geschichte des zoologisch-botanischen Gartens sowie über die zahllosen Pflanzen- und Tierarten erfahren kann – hat man garantiert einigen Mitteilungsstoff für die nächste Freundesrunde. An diesem Samstag um 14 Uhr und an diesem Sonntag um 10.30 Uhr und um 14 Uhr bieten die Wilhelma-Begleiter diese Führungen an – Treffpunkt ist jeweils am Schild „Treffpunkt für Führungen“ vor dem Wintergarten.

Degerloch feiert die Feuerwehr

Die Stadtteilfeste werden weniger? Von wegen! An diesem Samstag beginnt um 11 Uhr die dreitägige Kirbe in Degerloch – dabei feiert der Veranstalter, die Freiwillige Feuerwehr Degerloch-Hoffeld, ihr 140-jähriges Bestehen. An diesem Sonntag gibt es auf dem Hof des Feuerwehrmagazins den Stolz des Jubilars zu sehen: „den neuen Rüstwagen“. Flanieren geht auch: beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Alles Lego im „EkiZ“

Ein Traum in und aus Kunststoff: 100 000 Lego-Steine warten an diesem Samstag (10 bis 17 Uhr) und Sonntag (10 bis 16 Uhr) im Eltern-Kind-Zentrum im Generationenhaus West (Ludwigstraße 41–43) auf Baumeisterinnen und Baumeister. Eine Anmeldung ist nicht nötig, fünf Euro Eintritt aber kostet der Eintritt in die Welt gebauter Fantasie.