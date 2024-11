Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt verzaubert, auf dem Marienplatz lockt das Winterdorf Wouahou – und auf der Landesmesse? Tauchen wir mit der Messe Comic Con in fantastische Welten. Und es gibt noch mehr zu entdecken an diesem Wochenende.

Die Lieblingsbahn dampft wieder

Wenn die Killesbergbahn im Spätherbst in ihrer Halle bleibt, gibt es für echte Eisenbahner unter den Kindern nur ein Ziel: die erste Fahrt auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt inmitten einer eigenen Traumwelt. Durch den Tunnel hinein in den Lichterglanz – mehr geht nicht. Dann noch mit einer Waffel am Stiel den Größeren bei deren Rollschuhbahn-Eskapaden zuschauen, da reicht es meist gerade noch, einmal dem Nussknacker auf dem Marktplatz zu winken. Und die Erwachsenen? Lassen sich am besten einfach mal durch die Weihnachtsmarkt-Gassen treiben – und verpassen natürlich das Finnische Winterdorf auf dem Karlsplatz nicht.

Winterdorf auf dem Marienplatz

Ein bisschen heller, ein wenig urbaner und irgendwie weniger Weihnachtsmarkt denn Gute-Laune-Treff? Das Winterdorf Wouahou auf dem Marienplatz empfiehlt sich erneut als Alternative. Einfach vorbeigehen und genießen? Geht. Einzig das Weiterziehen dürfte schwierig werden.

Große Gefühle am Samstagabend

Dabei gibt es vor allem am Samstagabend so viel zu entdecken. Disney’s „Eiskönigin“ macht Stuttgart zur Glitzerbühne der Swarowski-Kristalle, das Stuttgarter Ballett wagt mit seinem „Nussknacker“ eine Schneeballschlacht im Opernhaus, und in der Liederhalle zeigen Wolfgang Niedecken und Bap, dass sie das „zaub’re“ immer wieder neu erfinden können.

Eric Gauthier singt wieder

Gibt es eigentlich etwas, das Eric Gauthier nicht kann? Zum Glück jedenfalls kann der Tänzer, Choreograf, Tanzvermittler und Lenker der Gauthier Dance Company im Theaterhaus Stuttgart noch immer schlecht nein sagen – auch zu sich selbst. Und so steht er an diesem Freitag, 29. November, mit Gitarre und Band auf der Theaterhaus-Bühne. Mit einem musikalischen Gruß auch an seinen verstorbenen Mitmusiker Jens-Peter Abele? Um 20.15 Uhr geht es los.

Comic Con: Laufsteg der Fantasie

„Unendliche Weiten“ – das ist nicht nur ein Code für Freunde der Abenteuer mit dem Raumschiff Enterprise. Unendliche Weiten eröffnet an diesem Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, auch die Messe Comic Con in der Landesmesse Stuttgart. Traditionell tragen echte Fans die Kostüme ihrer Lieblinge – und machen die Comic Con zum Laufsteg der Fantasie. Um 9 Uhr geht es an diesem Samstag los, treffen kann man unter anderem Schauspieler Leo Suter, als Harald Sigurdsson in Netflix’ „Vikings: Valhalla“ zum ewigen Wikinger gekürt.

Noch einmal mit You Me at Six feiern

Aus und vorbei? Die englische Band You Me at Six ist offiziell auf Abschiedstournee – 2025 will sich die Band nach dann 20 gemeinsamen Jahren auflösen. You Me at Six? Ist ein Live-Erlebnis, spielt eine Gitarrenmusik, die immer irgendwie so klingt, als seien Rock und Punk allerbeste Freunde, die sogar ein wenig Refrain-Volllast billigen. Besser kann man den Sonntag kaum ausklingen lassen – um 20 Uhr geht es an diesem Sonntag, 1. Dezember, im LKA Longhorn los.