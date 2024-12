Ausruhen ist nicht an diesem Wochenende in Stuttgart: Tagsüber auf den Weihnachtsmarkt, abends locken Stars wie Deichkind zum Tanzen. Hier sind unsere Tipps.

Mal gemütlich eine Waffel auf dem Weihnachtsmarkt essen? Wird knapp an diesem Wochenende.

Mackenzie Brown knackt die Nuss

Der Ruf „Ist doch längst ausverkauft“ zählt nicht, wenn das Stuttgarter Ballett an diesem Freitag, 13. Dezember (Beginn: 19 Uhr), Demis Volpis „Nussknacker“ tanzt. Wenn erstmals die US-Amerikanerin Mackenzie Brown in der Hauptrolle als Clara zu erleben ist, wird bis zuletzt um etwaig zurückgegebene Karten gerungen. Nicht anders bei den weiteren Terminen des „Nussknacker“-Marathons an diesem Wochenende. Das Stuttgarter Ballett tanzt auch am Samstag um 18 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr und um 19 Uhr.

Debüt: Mackenzie Brown und Henrik Erikson in „Nussknacker“ Foto: Stuttgart er Ballett/ Roman Novitzky

Remmidemmi mit Deichkind

Das Hamburger Duo Deichkind verwandelt Großhallen in Energiezentren und schafft bei allem Krawall und Remmidemmi-Nachhall doch immer wieder die Kurve in die (eigene) Gegenwart. Wie jüngst mit „Kids in meinem Alter“, einem Song, der die eigene Generation wunderbar streitbar illustriert. An diesem Samstag sind Deichkind auf ihrer offiziell letzten großen Tour in der Schleyerhalle zu Gast. Versprochen werden darf eine Show, über die es viel zu erzählen gibt. Und einen Abend später kommt am 15. Dezember der Rapper Trettmann in die Schleyerhalle und präsentiert unter anderem seine neue „Your Love is King“-Trilogie.

Die andere Weihnachtsmesse

Seit nun 20 Jahren funktioniert das Messekonzept „Holy Shit Shopping“ – und in Stuttgart ist an diesem Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, erneut die Phoenixhalle im Römerkastell (Bad Cannstatt, Naststraße 43-45) Bühne der Kreativszene. Sechs Euro kostet der Eintritt.

Pöbel MC im Wizemann

Deichkind und Trettmann sind zu groß? Im Wizemann (Quellenstraße 7) will an diesem Samstag der Rostocker Rapper Pöbel MC mit Songs wie „Zeitlos“ seinen neuen Ruhm festigen. Noch eine Spur cooler? Die Beats des Kölners Dondon bieten sich an – an diesem Samstag um 20 Uhr in der Schräglage (Hirschstraße 44). Zur gleichen Zeit steigen im LKA Longhorn zwei Herren aus „Aalen County“ auf die Bühne, die als Tripkid allen Protest in Tanzenergie verwandeln. Das reicht alles nicht? Dann hilft nur der Gang ins Laboratorium (Wagenburgstraße 147). Dort pflegt die Stuttgarter Formation Bellalebewohl von 20.30 Uhr an die Mitsingkultur.

Friedensgala im Theaterhaus

Zeit und Raum zum Mit- und Nachdenken gibt es auch an diesem Wochenende. An diesem Sonntag, 15. Dezember um 11 Uhr laden Peter Grohmanns Anstifter zur Friedensgala ins Theaterhaus am Pragsattel. Zur Erinnerung: In diesem Jahr geht der Friedenspreis der Anstifter an das Recherche-Netzwerk Correctiv, der Jugendpreis an das Fritz-Bauer-Projekt am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Stuttgart.

Weihnachtsbühne Stuttgart

War da noch etwas? Etwa der Weltweihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen, der Christmas Garden in der Wilhelma, der Stuttgarter Weihnachtsmarkt an sich und in Kombination mit Wintertraum und Finnischem Weihnachtsmarkt? Das Wouahou Winterdorf auf dem Marienplatz? Nein, langweilig wird es uns an diesem Wochenende in Stuttgart garantiert nicht.