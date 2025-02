Oliver Anthony kam scheinbar aus dem Nichts und wurde im Internet zum Star. Am 8. Februar gastiert er in Stuttgart. Was das Wochenende sonst bietet? Hier sind die Tipps.

Der Februar macht Stuttgart grau? Hier sind Tipps für ein buntes Wochenende.

Stuttgart leuchtet

Stuttgart-Mitte am Samstag – das ist die fast heilige Dreieinigkeit von Wochenmarkt, Markthallen-Erlebnis und Flohmarkt auf dem Karlsplatz. An diesem Samstag, 8. Februar, kommt von 17 Uhr an ein buchstäbliches Leuchten hinzu – die Initiative „Omas gegen Rechts“ hofft, mit einer Lichterkette bis hin zum Marktplatz ein Leuchtfeuer für die Demokratie wie wir sie kennen, entzünden zu können. Man darf gespannt sein, für welche Sichtbarkeit die aktuellen politischen Debatten sorgen.

Volleyball-Fieber in der Scharrena

Man kann es nicht oft genug sagen: Ein Spiel der Volleyballstars der Allianz MTV Stuttgart in der Scharrena zu erleben, ist etwas ganz Besonderes. An diesem Samstag, 8. Februar, geht es in der Bundesliga gegen die Ladies in Black Aachen – und das Hallen-Beben mit dem Anpfiff um 19 Uhr wird man gefühlt nur zu gern mit nach Hause nehmen. Das Team um Krystal Rivers und Pia Kästner ist Kult im besten Sinn.

Oliver Anthony im LKA Longhorn

Männer mit Akustikgitarre und viel Text haben wieder Konjunktur auf den Konzertbühnen. Oliver Anthony nimmt man die Solidarität mit denen, die nicht im Licht stehen, unbedingt ab. Wer selbst hören und schauen will – an diesem Samstag, 8. Februar, spielt der in Virginia geborene US-Amerikaner im LKA Longhorn (Wangen, Heiligenwiesen 6). Und sicher singt er auch „Rich Men North of Richmond“, im August 2023 Nummer eins der US-Charts Billboard Hot 100.

„Nachtaktiv“ im Haus des Waldes

Die Frage, wohin nur mit Kindern?, ist an diesem Sonntag, 9. Februar, schnell beantwortet – auf geht es in den dunklen (Nacht-)Wald. Möglich macht dies von 10 bis 17 Uhr die Ausstellung „Nachtaktiv“ im Haus des Waldes in Degerloch. Wer es richtig macht, kommt mit der Bahn, beginnt den Vormittag auf dem Spielplatz vor dem TUS-Areal, läuft an den Kickers-Plätzen vorbei zum Haus des Waldes – und freut sich dort an Staun- und Bewegungsangeboten im Haus und um das Haus. Müde Geister werden auf dem Rückweg spätestens an der Spielplatz-Seilbahn vor der Waldau wieder wach.

Theater-Zauber mit Helga Brehme

Stuttgart bietet eine wunderbare Vielfalt an kleinen Theaterbühnen. Eigene Magie entfaltet Helga Brehmes Theater am Faden (Hasenstraße 32). An diesem Sonntag, 9.2., präsentiert die Marionetten-Bühne mit „Jorinde und Joringel“ einen ihrer Klassiker. „Jorinde“, heißt es, „wird von der Hexe in einem Vogel verwandelt. Joringel erlöst sie, nachdem er mit dem Drachen um die Wunderblume gekämpft hat“. Beginn ist um 16 Uhr, von 15.30 Uhr an kann man mit Marionetten spielen und sich verkleiden. Und nach dem Stück darf man sich Jorinde und Joringel aus der Nähe anschauen. Karten unter 0711/ 604850 oder über www.theateramfaden.de.

Die Seilbahn macht glücklich

Schlechtes Wetter? Gibt es für die Standseilbahn vom Südheimer Platz hinauf zum Waldfriedhof und die Zahnradbahn vom Marienplatz hinauf nach Degerloch nicht. Dafür aber viele Glücksgefühle hinauf und jede Menge toller Wege hinunter durch den Wald, Villenviertel und Weinberge. Einfach mal wieder ausprobieren!