Maite Kelly, Blasmusik, Anne Will & mehr – Stuttgart kann Wochenende. Was lohnt sich besonders? Hier sind unsere Tipps.

Wie klingt die Liebe? Wie gestaltet man ein Fest? Hier sind unsere Wochenend-Tipps.

Maite Kelly in der Porsche-Arena

„Es ist einfach passiert“, singt Maite Kelly in einem ihrer erfolgreichsten Lieder – und wer anhaltend das Gefühl hat, die in der Kelly Family groß gewordene Sängerin könne mehr, als ihre aktuellen Produzenten zulassen, liegt sicher nicht falsch. Spürbar wird dieses Mehr in jedem Fall bei Maite Kellys Konzerten – an diesem Freitag, 31. Januar, etwa in der Porsche-Arena in Stuttgart. Um 20 Uhr geht der Abend der „Alles Liebe“-Tour los.

Doppelschlag der Blasmusik

Ganz andere Töne erklingen einen Tag später an gleicher Stelle. Gleich mit zwei Shows um 14.30 Uhr und um 19.30 Uhr gastiert die Musikparade als „Europas größte Tournee der Militär- und Blasmusik“ in der Porsche-Arena. Mit Präzision zur Perfektion – diese Losung sollte nicht in die Irre führen. Die Musikparade eröffnet der Blasmusik immer wieder Möglichkeiten, neue musikalische Wege auf großer Bühne zu präsentieren.

Das nächste Fest kann kommen

Man muss ja nicht auf eine Hochzeit warten, um ein wirklich großes Fest auszurichten und zu feiern. Anlässe gibt es eigentlich immer. Aber was gehört dazu, wenn mehr als 20 Menschen zusammenkommen? Die Messe „Fest versprochen“ verspricht Rat: am Samstag, 1. Februar (11 bis 18 Uhr), und am Sonntag, 2. Februar (10 bis 17 Uhr), in der Phönixhalle im Römerkastell (Naststraße 45).

Anne Will im Hospitalhof

Bestens informiert und unterhalten werden und zugleich Gutes tun? Das geht an diesem Sonntag, 2. Februar, im Hospitalhof (Büchsenstraße 2). Um 17 Uhr ist die Journalistin und Moderatorin Anne Will Gast und spricht unter dem Titel „Was wäre eigentlich, wenn . . .“ über Ereignisse und Gefühle, die sie selbst, aber auch unser Land bewegen. Der Abend ist eine Benefizveranstaltung zugunsten der mehr denn je gebrauchten Telefonseelsorge der evangelischen Kirche.

Klänge aus dunkler Zeit

Zum Ausklang einer aufwühlenden politischen Woche zwischen der Erinnerung an das Grauen deutscher Todesfabriken und intensiver Debatten über die Rolle demokratischer Parteien empfiehlt sich an diesem Sonntag, 2. Februar, im Kunstmuseum Stuttgart um 15 Uhr ein buchstäblich zum Innehalten einladendes Konzert. Mitglieder des SWR-Vokalensembles nähern sich anlässlich der Ausstellung „Grafik für die Diktatur. Die Geburt der Grafiksammlung des Kunstmuseums Stuttgart im Nationalsozialismus“ Werken, die von 1933 bis 1945 entstanden sind. Anmelden kann man sich unter fuehrung@kunstmuseum-stuttgart.de.

Fantasy Filmfest läuft sich warm

Als vielfältige Filmfestbühne präsentiert Stuttgart jedes Frühjahr das Fantasy Filmfest. An diesem Samstag und Sonntag, 1. und 2. Februar, gibt es bei den „White Nights“ im Innenstadtkino EM (Bolzstraße) zehn Filme vorab. Los geht es am 1. Februar um 13 Uhr mit der Deutschlandpremiere des wunderbar abgründigen „The Wailing“.

Kleine Freuden ganz groß

Durchpusten? Das geht auch an diesem Wochenende am besten in Stuttgarts Wäldern und auf den Höhen. Immer wieder schön: ein Spaziergang rund um das Schloss Solitude.