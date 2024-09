Das ist los am Wochenende in und um Leonberg: Von Plastikbällen und Schlepperfreunden

Das ist los am Wochenende in und um Leonberg

1 Tipp Kick: Die Könner treffen sich in Hirschlanden. Foto: Jürgen Kemmner

Tipp-Kick-Pokalturnier, Historischer Feldtag, Bauernmarkt oder Maybachfest: Am Wochenende gibt es in und um Leonberg zahlreiche Angebote.











Wer in Leonberg nach dem Sommer weiterhin Lust auf Feste hat, der ist am Wochenende in der Maybachstraße richtig. Am Samstag gibt es dort beim Maybachfest ein buntes Programm für groß und klein, los geht’s um 10 Uhr. Im Laufe des Tages gibt es verschiedene Beiträge ganz unterschiedlicher Gruppen und Vereine, auch ein Zauberer ist dabei. Wer sich im Detail informieren möchte, surft im Internet auf: www.maybachfest.de vorbei.