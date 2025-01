Das ist los am Wochenende in und um Leonberg: Modellbahn, Musik und Narretei

Die Fasnet geht so langsam in die heiße Phase. Aber das ist nicht alles. Jugend musiziert, weitere Konzerte, Theater und – natürlich – den „Lok Out Let“ für Modellbaufans stehen auf dem Programm.

Leonberg scheint sich zu einer Art Hochburg für Modellbahnfans zu entwickeln – wenn es nicht schon eine ist. Bevor der Modelleisenbahnclub am Pferdemarktwochenende zu seiner großen Ausstellung ins Johannes-Kepler-Gymnasium einlädt, gibt es bei Walter Eisenbahnen im Längenbühl die sechste Ausgabe des „Lok Out Let“. Am Samstag haben Modellbahner von 8 bis 13 Uhr dabei die Chance, ihre Anlage mit interessanten Schnäppchen zu vervollständigen.

Im Gerlinger Weltladen macht Lokalprominenz Station

„Prominenz im Weltladen Gerlingen“ heißt es am Freitag im, nun ja, Weltladen Gerlingen. Von 14 bis 16 Uhr macht Bürgermeister Dirk Oestringer den Auftakt zur Reihe, bei der an insgesamt drei Terminen eine lokale Persönlichkeit dazu eingeladen wird, das Team beim Verkauf zu unterstützen. Anlass des Reigens: das zehnjährige Bestehen des Weltladens. Am 28. Februar ist Bürgermeister a. D. Georg Brenner zu Gast, am 22. März Sebastian Dieterich, der Vorsitzende des FC Gerlingen.

Und noch mal Gerlingen, diesmal närrisch: Am Samstag stellt der Frohe Faschingsclub um 15 Uhr auf dem Rathausplatz den Narrenbaum auf, der bis Aschermittwoch stehen bleiben soll. Am Sonntag folgt ab 13.01 Uhr der große Umzug mit Guggen, Garden und Hästrägern durch die Innenstadt, den Abschluss bildet die ebenso große Narrenparty auf dem Rathausplatz.

Jugend musiziert in der Ditzinger Stadthalle

Musikalisch wird’s in Ditzingen, wo am Wochenende der renommierte Regionalwettbewerb von Jugend musiziert stattfindet. Am Sonntagabend um 18 Uhr findet dieser seinen festlichen Abschluss beim großen Preisträgerkonzert in der Ditzinger Stadthalle. Der Eintritt ist frei. Die besten Wettbewerbsteilnehmer qualifizieren sich für die Teilnahme am Jugend musiziert-Landeswettbewerb im April in Calw.

Auch in Korntal-Münchingen wird musiziert. In der Korntaler Stadthalle tritt das Trio Berta Epple auf. Die Story: Die Musiker reisen mit einem Kofferwagen voller Instrumente ins Grandhotel Waldlust, wo sie für einen bunten Abend gebucht wurden. Doch das Hotel scheint verlassen – also muss das Trio plötzlich ganz neue Aufgaben erledigen. Los geht’s um 20 Uhr, Karten gibt es unter anderem in der Korntaler Stadthalle oder in der Münchinger Bücherei.

Minimalausstattung und Maximalwirkung

In Friolzheim gastiert das Tournee Theater Stuttgart. Am Samstagabend um 19 Uhr bringt die Truppe in der Zehntscheune Klaus Ellmers humorvolles Stück „Die Wunderübung“ auf die Bühne. „Ein echter Genuss mit Minimalausstattung und Maximalwirkung“, wie der Kulturkreis Zehntscheune schreibt.