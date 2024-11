Das ist los am Wochenende in und um Leonberg: Kultur abseits von Halloween

Den Herbstferien zum Trotz – und abseits von Halloween – gibt es in zahlreichen Kommunen besuchenswerte Veranstaltungen. Zum Beispiel in Ditzingen, wo die Karlsruher Sopranistin Sophie Sauter am Samstagvormittag um 10 Uhr bei der „Musik zur Marktzeit“ auftritt. Die inzwischen etablierte Dozentin für Gesang an der Musikhochschule Stuttgart Stuttgart gestaltet den Termin in der Konstanzer Kirche mit ihrer Gesangsklasse, zur Aufführung kommt dabei das berühmte „Stabat mater“ von Giovanni Battista Pergolesi. Mit dabei ist ein studentisches Streichquartett nebst Studentin der Kirchenmusik an der Orgel. Der Eintritt ist frei.

Ende der Schauspielwoche in Ditzingen

Ebenfalls in Ditzingen findet die Schauspielwoche schon an diesem Donnerstag mit einem Abschlusshappening ihr Ende. Die Veranstaltung in der Stadthalle beginnt um 15.30 Uhr und beschließt das theaterpädagogische Projekt für etwa 40 Kinder, das die Abteilung Jugendpflege mit Unterstützung des Amts für Kultur, Sport und Engagement gestemmt hat. „Das Abschlusshappening wird ein sehr offener Rahmen für die Darbietungen, es passieren wahrscheinlich unterschiedliche Dinge gleichzeitig und werden teils auch wiederholt“, heißt es in einer Mitteilung.

Um Kunstwerke im öffentlichen Raum geht es in Weil der Stadt – bei einer Stadtführung am Sonntag. „Sie tragen in Weil der Stadt als beliebte Fotomotive nicht nur zur Verschönerung bei, sondern repräsentieren auf besondere Art und Weise auch geschichtliche und religiöse Themen“, heißt es in der Beschreibung. Anmeldungen sind noch möglich, online auf der Seite der Stadtverwaltung: www.weil-der-stadt.de. Kostenpunkt: 7 Euro.

Orgelmusik in Renningen, Chorkonzerte in Weissach und Friolzheim

Orgelmusik zur Kaffeezeit gibt’s derweil am Sonntag ab 14 Uhr in Renningen. In der evangelischen Petruskirche spielt Roland Gäfgen einen bunten Querschnitt aus unterhaltsamer Musik. Spenden kommen der Kirchensanierung zugute.

„Luther und Gospel. . . auf festem Grund“ heißt es am Sonntag in der evangelischen Kirche in Friolzheim – und schon an diesem Donnerstag in der evangelischen Kirche zu Weissach. Der Gospel-Pop-Chor Weissach/Friolzheim tritt auf, mit Musik und Texten zur Reformation. Veranstalter sind die evangelischen Kirchengemeinden der beiden Kommunen, Konzertbeginn ist jeweils um 19 Uhr – und der Eintritt ist beide Male frei.

Theatergruppe des Spvgg Mönsheim mit drei Auftritten

Die Theatergruppe der Spvgg Mönsheim gibt an drei Terminen das Stück „Dauermieter oder Ein Schmidt wohnt selten allein“. In der Alten Kelter (Schulstraße 1) ist die Komödie in drei Aufzügen an diesem Freitag und Samstag jeweils ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag ab 18 Uhr zu sehen. Karten kosten 12 Euro, und wer weiß: Vielleicht gibt es ja noch welche an der Abendkasse.

Auf dem Etterhof in Hemmingen eröffnet am Sonntag um 14 Uhr die diesjährige Weihnachtsausstellung. Organisiert wird sie vom Ortsgeschichtlichen Verein und sie trägt den Titel „Aus Annes Puppenwerkstatt“. Zu sehen sind Puppen der Puppenmacherin Anneliese Zugec. Im Anschluss an die Eröffnung wird es einen Sektempfang geben. Die Ausstellung ist danach bis zum 6. Januar 2025 geöffnet.