Das ist los am Wochenende in und um Leonberg: Feuerwehr, Fahrräder – und ein Maibaum?

Schauübungen, Fahrzeugausstellung, Führungen durch die Feuerwache – beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg bleiben nur wenige Wünsche offen. Wer Einblicke in die Tätigkeit der Retterinnen und Retter bekommen möchte, ist am Sonntag ab 11 Uhr in der Wache in der Römerstraße goldrichtig. Auch für Kinder gibt es Angebote, unter anderem eine Spritzwand und eine Hüpfburg. Ebenso informieren die Brandschützer zum Beispiel über richtiges Verhalten im Brandfall zuhause. Bewirtet wird ebenfalls.

Fahrradbörse im Rathaus, Maibaumstellen in Friolzheim

Schon am Samstag haben Fahrradfreunde eine Anlaufstelle im Neuen Rathaus in Leonberg. Bei der Fahrradbörse, ausgerichtet von der Lokalen Agenda, können von 9 bis 11 Uhr Drahtesel abgegeben werden. Der Verkauf dauert von 11.15 bis 12.30 Uhr. Es können auch Nähmaschinen und Werkzeuge abgegeben werden, sie werden nach Tansania und andere Länder in Afrika weitergegeben. Nähere Informationen gibt’s bei Reinhard Siegfarth telefonisch unter 0 71 52/7 29 16 oder per E-Mail an sprecher@radleonberg.

Früh dran ist man in Friolzheim in Sachen Maibaum: Der wird in der Enzkreisgemeinde nämlich schon an diesem Samstag und damit am 6. April aufgestellt, beim 13. Friolzheimer Bockbierfest. „Ab 16 Uhr wollen wir mit Blasmusik und der tatkräftigen Unterstützung unserer Besucher den Maibaum auf dem Marktplatz aufstellen“, schreibt der Musikverein vorab.

Maibaum: Die Friolzheimer sind früh dran. Foto: dpa/Lars Penning

Und noch mal Friolzheim: Zum Abschluss der dortigen Bläserwoche des Bundes Christlicher Posaunenchöre Deutschlands betreten die Musikerinnen und Musiker am Samstagabend die Bühne der Bühlhalle II in Rutesheim (Robert-Bosch-Straße 51). Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Motto des Konzerts lautet „Phantastische Tierwesen“.

Flötenmusik in Ditzingen, Repair-Café in Gerlingen

Musik zur Marktzeit gibt’s in Ditzingen am Samstag. Um 10 Uhr spielt in der Konstanzer Kirche der Ditzinger Blockflötist und Komponist Thomas Ströbele die Partita a-Moll BWV 1013 für Flöte solo von Johann Sebastian Bach sowie sein Opus „Trittico per uno“. Der Eintritt ist auch hier frei.

In Gerlingen wird in der Aula der Pestalozzischule (Hasenbergstraße 16) repariert, anstatt wegzuschmeißen. Ob Kleidung oder Spielzeug, elektrische oder mechanische Geräte – im Repair-Café werden von 11 bis 15 Uhr gemeinsam kaputte Gegenstände wieder auf Vordermann gebracht. Außerdem gibt es Kaffee, Erfrischungsgetränke und ein Kuchenbuffet. Es fallen keine Kosten an, Spenden sind jedoch willkommen.