Musik, Kräuter, Spiele und eine Blutspende: Zwar steht an diesem Wochenende vielerorts die fünfte Jahreszeit im Mittelpunkt – allerdings nicht überall.

Hier gibt es heute das Kontrastprogramm zu Fasnet, Fasching, Karneval – zur fünften Jahreszeit, die am Wochenende ja vor allem in Weil der Stadt ihren Höhepunkt erreicht. Aber vielleicht gibt es ja Menschen, die dem bunten Trubel nicht so wohlwollend gesonnen sind. Für die eignen sich diese alternativen Wochenendtipps ganz besonders.

In Ditzingen gibt es am Samstagvormittag bei der Musik zur Marktzeit zum Beispiel Gesang von Christine Müller. Die Mezzosopranistin musiziert mit Andreas Gräsle am Klavier Lieder von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Wolf-Ferrari Rispetti und Richard Strauss. Beginn im evangelischen Gemeindehaus ist um 10 Uhr.

Lesen Sie auch

Bürgermeister a.D. schaut vorbei

„Prominenz im Weltladen“ heißt es in Gerlingen schon am Freitag. Diesmal schaut Bürgermeister a. D. Georg Brenner vorbei, um von 14 bis 18.30 Uhr das Team beim Verkauf zu unterstützen. Die Prominentenbesuche sind Teil des Jubiläumsprogrammes des Weltladens, der in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag feiert.

Einen besonders wichtigen Termin gibt es in Heimsheim: Dort ruft das Deutsche Rote Kreuz zur Blutspende auf. Von 14.30 bis 19.30 Uhr kann man sich in der Stadthalle, Förichstraße 10, „anzapfen“ lassen. Termine lassen sich online auf der Seite www.blutspende.de vereinbaren.

Saatgut und Spiele

Ebenfalls in Heimsheim gibt es ab Samstag die „Saatgutbibliothek“. Als Beitrag zur Pflanzen- und Artenvielfalt kann nun außer Medien auch Saatgut ausgeliehen werden. Jeder und jede kann Gemüse-, Kräuter- oder Blumen-Samen mitnehmen und am Ende des Gartenjahres wieder einen Teil des heimischen, sortenfesten Saatgutes zurückbringen. Der Schwerpunkt liegt auf alten Gemüsesorten und insektenfreundlichen Blühpflanzen, entsprechende Saatguttütchen liegen bereit. Das findet in Kooperation mit der BUND-Ortsgruppe sowie dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt statt – zu den normalen Öffnungszeiten der Bibliothek.

Die Korntal-Münchinger Gruppe des Schwäbischen Albvereins lädt am Samstagmittag zum Spielenachmittag in den Bürgertreff Korntal, Görlitzer Straße 4, ein – und zwar alle, die gerne in geselliger Runde ihre Lieblingsspiele spielen oder bei dieser Gelegenheit neue Spiele kennen lernen möchten. Gespielt wird in kleinen Gruppen, es dürfte für jede und jeden etwas passendes dabei sein. Beginn ist um 14 Uhr. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 07 11/93 34 26 86 bei Susi Plank. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.