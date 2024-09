In Sachen Champions League ist Stuttgart mittendrin – und auch der Rapper Reezy sieht sich dort. Was es außer Reezys Doppelauftritt an diesem Wochenende in Stuttgart noch gibt? Hier sind unsere Tipps.

Gibt es Schöneres als das Lichtermeer des Volksfests bei Dunkelheit? Und doch gibt es auch anderes Staunenswertes an diesem Wochenende in Stuttgart.

Reezy füllt die Porsche-Arena

Wer hätte gedacht, dass der Junge aus der Vorstadt es in die Champions League schafft, rappt Reezy – und die Nachfrage in Stuttgart gibt dem Frankfurter Sänger und Produzenten recht: Mit Glück kommt man an Restkarten für die Reezy-Auftritte an diesem Freitag und Samstag in der Porsche-Arena. Stuttgart, scheint es, ist Reezy-Town – los geht es jeweils um 20 Uhr, und Mitsingen kann man nicht nur bei „Big Boy Maybach“.

Luka Bloom verzaubert im Lab

Einfach schön – das war und ist die Musik des irischen Singer-Songwriters Luka Bloom. In großen Hallen wie in kleinen Clubs. Eben dort ist der großartige Geschichtenerzähler an diesem Samstag in Stuttgart zu Gast – um 20.30 Uhr im Laboratorium.

Bingo-Drag macht das Alte Schloss bunt

Das Volksfest ist bunt und grell? Die Bingo-Drag-Party im Alten Schloss ist bunter und greller! Nach zwei Jahren in angesagten Clubs bringt das Drag Duo Didi Divalicious und Veronica Mont Royal die Party erstmals in adlige Gefilde. Los geht es auf der Schloss-Ereignisbühne Dürnitz bereits um 18 Uhr. Das bunte Stuttgart lädt zum Mitfeiern ein.

An diesem Samstag ist Bingo-Drag-Zeit im Alten Schloss Foto: Landesmuseum

Einfach Kult: Allianz MTV Stuttgart

Der VfB Stuttgart will am Samstag in Wolfsburg punkten – nützen wir die Zeit für Spitzensport in der Halle. Mit dem Spiel gegen Schwarz Weiß Erfurt startet das Erfolgsteam Allianz MTV Stuttgart an diesem Samstag in die neue Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga. Der Supercup-Erfolg jüngst gegen den SSC Schwerin machte klar: Die Triple-Siegerinnen wollen es wieder wissen. Kult sind ihre Auftritte in der Scharrena längst – Anpfiff am Samstag ist um 19 Uhr.

Alle Hände für den TVB Stuttgart

Jetzt erst recht. An diesem Sonntag braucht Stuttgarts Handball-Bundesligist TVB Stuttgart nach der Niederlage am Mittwoch gegen Gummersbach beim Heimspiel gegen die HSG Wetzlar beide Punkte. Bei schon jetzt einigen Verletzten im Team von Michael Schweikardt ist an diesem Sonntag in der Porsche-Arena das Publikum umso mehr gefordert. Alle müssen kommen. Anpfiff ist um 16.30 Uhr.

Schreckenswichtig: „And now Hanau“

Die grandiose Ausstellung „Three Doors“ im Württembergischen Kunstverein Stuttgart über die rassistischen Morde in Hanau 2020 ist vorbei – im Theaterhaus am Pragsattel aber wird die Frage nach den Umständen der neun rassistisch motivierten Morde weiter mit künstlerischen Mitteln gestellt. Wer hat warum nicht reagiert? Das Stück „And now Hanau“ sucht Antworten. An diesem Sonntag um 19.30 Uhr gibt es die nächste Aufführung – auf den Spuren der Wahrheit.

Revolverheld trifft Klassik

„Einfach machen“ heißt der Revolverheld-Song zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris. Einfach machen – das gilt auch, wenn an diesem Sonntag um 20 Uhr Revolverheld-Sänger Johannes Strate im Hegelsaal der Liederhalle mit Klassik-Pianist Sebastian Knauer auf die Bühne geht. „Einfach machen“ eben.