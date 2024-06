Klar, an diesem Samstag hofft Stuttgart auf das reale Sommermärchen 2.0 – dafür lohnen sich an diesem Freitag Sprintschuhe zwischen tollen Angeboten. Was zu erleben ist? Wir haben die Tipps.

Schöner feiern im Heusteigviertel

Ist das Heusteigviertelfest das schönste Fest der Stadt? In jedem Fall eines, das ganz ohne große Worte auskommt und trotz aller Begeisterung in der ganzen Region Stuttgart noch immer ein Nachbarschafts- und Quartiersfest ist. Los geht es an diesem Freitag mit Konzerten auf den Mozartplätzen, an diesem Samstag wird dann die ganze Mozartstraße zur Festbühne. Kaufen? Ist auch kein Problem. Nach dem Ausschlafen lockt an diesem Sonntag der große Flohmarkt. Nicht verpassen sollte man schon den Auftakt an diesem Freitag mit der großartigen Sängerin Aurélie – um 19.30 Uhr auf dem Mozartplatz (Ecke Mozart-/Christoph-/Bopserstraße).

Staunen im Ballett

Der Ruf „ist doch ausverkauft!“ hilft nicht – wenn das Stuttgarter Ballett im Opernhaus zu Uraufführungen einlädt, ist dies ein Fest rund um den Eckensee. So auch an diesem Freitag, wenn der Tänzer, Choreograf und Fotograf Roman Nowitzky in seinem neuen Stück „The Place of Choice“ fragt, ob wir im Leben so etwas haben wie eine Wahl. Der Brite David Dawson antwortet in seiner ersten Arbeit für das Stuttgarter Ballett auf ganz eigene Weise – Symphony No. 2 „Under the Trees’ Voices“ feiert die Schönheit. An diesem Sonntag geht das Ballettfest weiter – um 14 Uhr und um 19 Uhr hebt sich im Opernhaus der Vorhang erneut für „Novitzky/Dawson“. Und auch dies lässt sich trefflich mit einem Besuch der Theater Terrassen verbinden.

Schöner schlendern in der Markthalle

Und am Samstag? Nur Warten, Kehrwoche machen, Auto putzen & Co.? Oder doch einkaufen? Unser Vorschlag: Früh auf den Markt im eigenen Stadtteil gehen, alles schön verräumen und dann in aller Ruhe mit Bus und/oder Bahn Richtung Stadtmitte – und hinein in den Geruchszauber und in die Geschmacksfreuden in der Stuttgarter Markthalle. Europa feiert in Stuttgart? Schön. Die Welt feiert ihr Miteinander in der Markthalle.

Lauter lachen mit Kindern

Der Sonntag? Kann langsam anlaufen. Für Familien sind natürlich Gaststätten mit Fußballplatzanschluss toll – es geht aber auch eine Spur geheimnisvoller: Um 16 Uhr geht in Eliszi’s Jahrmarktstheater im Höhenpark Killesberg der Vorhang auf für das Stück „Zwei Clowns Richtung Nirgendwo“. Generationsübergreifendes Lachen ist garantiert. Und wenn die Größeren unbedingt ablegen wollen – die Schiffsschaukeln stehen bereit.