Vormittags über die „Schätze des Westens“ staunen, um 14.30 Uhr den Kickers zujubeln, um am frühen Abend noch aktuelle Kunst genießen? Schon dieser Samstag hat es in sich – wir haben die Tipps für ein tolles Wochenende in Stuttgart.

Lockt wieder: der Schlossplatz Foto: stuttgart tourist

Draufsicht-Festival auf der Karlshöhe

Ein Festival von Jugendlichen für Jugendliche? Gibt es an diesem Freitag und Samstag auf der Karlshöhe im Stuttgarter Westen. Höhengerecht heißt das Ganze „Draufsicht“ – und bietet doch weit mehr als tolle Blicke auf und über die Stadt: Konzerte, Lesungen oder Sport zum Mitmachen – und das alles kostenlos. Um 15.30 Uhr geht es an diesem Freitag schon mal munter los – mit der Frage „Ist das Kultur, oder kann das weg?“.

Verlockend: Schätze des Westens

Ebenfalls an diesem Freitag und Samstag kann man den Stuttgarter Westen wieder einmal von seiner schönsten Seite entdecken: Für „Schätze des Westens“ verwandeln sich Straßen und (Hinter-)Höfe in eine Zauberwelt selbst gefertigter Kostbarkeiten. Wie stets mittendrin: das Vogelsangatelier (Vogelsangstraße 28) und ein Bismarckplatz, der erneut beweist, dass er keine Umgestaltung braucht.

Immer wieder verlockend: Süßes bei den Schätzen des Westens Foto: Schätze des Westens

Feiern mit den Stuttgarter Kickers

Klar, mit einem Heimsieg der Stuttgarter Kickers in der Regionalliga-Partie gegen den FSV Frankfurt werden an diesem Samstag die Feierlichkeiten zum 125-Jahr-Jubiläum der „Blauen“ erst so richtig schön. Stuttgart kann helfen – mit einer großen und lautstarken Kulisse. Anpfiff im Gazi-Stadion ist an diesem Samstag um 14 Uhr.

Weit offene Galerietüren

Was ist das eigentlich, eine Privatgalerie, die aktuelle Kunst zeigt? Wer kommt da – und was haben die Galerien mit der Attraktivität Stuttgarts zu tun? Darf man an diesem Samstag und Sonntag alles fragen – beim Galerienrundgang Stuttgart. 21 Galerien machen beim Art-Alarm mit, und wer schon immer die großartige Kunstvermittlerin Sara Dahme erleben wollte – am Samstag um 11 Uhr bietet sie ihre erste Art-Alarm-Tour an. Am Abend wird dann im Stadtpalais Jubiläum gefeiert – 25 Jahre Galerienrundgang.

Beim Galerienrundgang in der Galerie Hauff zu sehen: Werke von Josephine Meckseper Foto: JosephineMeckseper

Offene Türen auch im Rathaus

Es gibt noch mehr offene Fragen an diesem Wochenende: Wo sitzt jetzt Stuttgarts OB Frank Nopper im Rathaus? Und wie viele Menschen arbeiten eigentlich im Rathaus? Antworten gibt es an diesem Samstag von 11 bis 16 Uhr beim Tag der offenen Tür – Mitmachprogramme auch vor den Rathaustüren inklusive.

Hafenfest mit Stampframme

Vollends zur Qual der Wahl macht das Hafenfest den Samstagabend, ach was, das ganze Wochenende! Jetski- und Flyboard-Shows, einfach mal staunen über den Verkehrs- und Wirtschaftsknotenpunkt Hafen Stuttgart – dieses Fest ist schlicht grandios. Folgerichtig bearbeitet die Combo Philowbrass an diesem Sonntag um 13 Uhr mit drei Posaunen und Tuba gemeinsam mit Bernd Mückenhaupt die Delmag H2S Explosions-Stampframme von 1970.

Kein Hafenfest ohne Flyboard-Show – auch in diesem Jahr „fliegen“ sie Foto: Hafen Stuttgart

Theater der Altstadt: So wird die Saison

Das Theater der Altstadt (Rotebühlstraße 89) hat einen Neuen – und was Christof Küster alles so plant, erfährt man an diesem Sonntag um 15 Uhr.