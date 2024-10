Das ist los am Wochenende in Leonberg: Zwischen Dampflok und Shakespeare

Feuriger Elias, Inklusives Theater, Kleidertausch, Näh-Workshop: Auch am Wochenende nach dem Tag der Deutschen Einheit gibt es in Leonberg und Umgebung durchaus einige Angebote.

Es dampft wieder im Strohgäu. Der historische Dampfzug Feuriger Elias fährt am Sonntag von Weissach zum S-Bahnhof Korntal und zurück – mit Stopps in Heimerdingen, Hemmingen, Schwieberdingen und Münchingen. Abfahrtszeiten Richtung Korntal sind um 10, 14 und 17 Uhr, Richtung Weissach um 12.02, 16.02 und 19.02 Uhr. Vor dem Weg zum Bahnhof empfiehlt es sich, im Internet unter www.ges-ev.de nachzusehen, ob Nachrichten über Änderungen am Fahrplan vorliegen.

Heimatmuseum Malmsheim: noch einmal in diesem Jahr

Historisch wird’s auch in Renningen-Malmsheim: Im Teilort der Rankbachstadt hat am Sonntag das Heimatmuseum zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Neben der Dauerausstellung ist dort die Sonderausstellung „Spielsachen unserer Kindertage” zu sehen. Das Museum in der Merklinger Straße 10 in Malmsheim ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es online auf www.heimatverein-rankbachtal.de.

In Leonberg bringt die Inklusive Theatergruppe der Lebenshilfe den Shakespeare-Klassiker „Romeo und Julia“ auf die Bühne im Haus der Begegnung. Der Eintritt zur Vorstellung am Samstag um 19 Uhr ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Gruppe wird mit Witz und Charme zeigen, dass „Romeo und Julia überall ist – auch und gerade hier.

In Merklingen werden Siebenschläfer-Nistkästen kontrolliert

In Weil der Stadt dreht sich am Sonntag bei den Vogel- und Naturfreunden Merklingen alles um den possierlichen Siebenschläfer. „Mit ein bisschen Glück lassen sich die Tiere bei dieser ersten spätsommerlichen Nistkastenkontrolle gut beobachten“; schreibt der Verein. Das sei für Klein und Groß eine spannende Sache. Treffpunkt ist um neun Uhr auf dem Parkplatz des Merklinger Schützenhauses.

Im Domizil des Obst- und Gartenbauvereins Flacht, Sandweg 20, gibt es das herbstliche Sonntagscafé. Die fleißigen Kuchenbäckerinnen sowie das gesamte Team des Vereins bieten von 14 bis 18 Uhr allerlei Leckeres an, auch für kalte und warme Getränke ist gesorgt.

Volles Programm im Korntaler Bürgertreff

Einiges los ist am Samstag im Bürgertreff Korntal in der Görlitzstraße 4. Dort gibt es zunächst ab 10 Uhr den zweiten Kleidertauschtag für Frauen – hierfür werden an diesem Freitag ab 15 Uhr unbeschädigte und saubere Artikel angenommen, allerdings keine Unterwäsche, Socken, Schuhe und Bademode. Um 14 Uhr startet der erste Herbst-Kreativtag – ein Nähworkshop. Nähmaschinen Material für Upcycling-Ideen stehen bereit, die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist jedoch erwünscht, telefonisch unter 0711/83671250 oder per E-Mail an buergertreff@korntal-muenchingen.de.