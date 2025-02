Das ist los am Wochenende in Leonberg und Umgebung: Verliebt, verkleidet und vertont

Im Anschluss an den Pferdemarkt fallen viele Leonberger oft erst einmal in ein Loch. Zunächst ist da für viele ein bisschen Erholung vom „Freizeitstress“ angesagt. Doch das heißt nicht, dass in der Stadt – und auch in der Region – nichts mehr los wäre. Im Gegenteil. Immerhin ist die Fasnet-Saison noch in vollem Gange. Und auch der Valentinstag steht vor der Tür.

Passend dazu gibt es in der evangelischen Laurentiuskirche in Flacht am Freitag ab 19 Uhr einen Gottesdienst für Verliebte. Der ist aber nicht nur für Paare gedacht, sondern „für alle, die jemanden lieb haben“. Wild und lecker wird es am Freitag in der Stadthalle. Denn um 19.30 Uhr startet die Show der „Wildbakers“, die für ihre tollkühnen und aberwitzigen Backaktionen bekannt sind.

Ausschnitte aus bekannten, aber vor allem unbekannten Werken Franz Kafkas stellt der Schauspieler Ernst Konarek am Freitag in der Stadtbibliothek Ditzingen vor. Begleitet wird er ab 19 Uhr von Cellist Oliver Krüger.

Wer Kinder hat, weiß, dass diese viel schneller als wir Erwachsenen wieder Action brauchen. Aber auch da kann geholfen werden. So wird in Leonberg am Wochenende gleich zweimal Kinderfasching gefeiert. Am Samstag veranstaltet der 1. Karnevalverein Leonberg Gesellschaft Engelberg von 14 bis 17 Uhr eine Party für die Kleinen. In der Steinturnhalle treffen Cowboys und Piraten auf Prinzessinnen und Zauberer. Neben Musik gibt es Auftritte der Vereinsgruppen und Spiele. Auch in Gebersheim wird am Samstag Kinderfasching gefeiert. Die Party des Sportvereins mit Bewegungsparcours und Showprogramm findet von 14.05 bis 17.30 Uhr in der Gäublickhalle statt.

Die Großen können am Wochenende ebenfalls verkleidet feiern. Bei den Engelbergern findet am Samstag ab 19 Uhr in der Steinturnhalle die „Le-O Party“ mit Showtänzen, DJ und Guggenmusik statt. In Renningen lädt die Schlüsselgesellschaft zur gleichen Zeit zur Prunksitzung in die Stegwiesenhalle. Die Contacter in Gerlingen feiern am Samstag ihr 55-jähriges Bestehen. Der Jubiläumsball in der Stadthalle Gerlingen beginnt um 19 Uhr.

In der Aula des Schulzentrums Renningen zeigen am Samstag ab 19 Uhr die Preisträger der Jugendmusikschule Renningen, was sie im Gesang oder an Instrumenten wie Gitarre und Marimba so drauf haben. All die Schüler haben beim Regionalentscheid von Jugend musiziert Preise gewonnen.