Alternativen zu Leonbergs größtem Fest des Jahres gibt es in der Umgebung sehr wohl. Zum Beispiel beim Rathaussturm in Hemmingen oder beim Winterzauber an der Weissacher Vorbergblickhütte.

Wer es in Leonberg nicht so mit dem Pferdemarkt hat – diese Menschen soll es ja auch geben –, hat am Wochenende und bis zum Dienstag eher schlechte Karten. Doch anderswo gibt es sehr wohl Alternativen.

In Weil der Stadt startet die Fasnet

In Weil der Stadt zum Beispiel steigen am Samstag gleich zwei närrische Veranstaltungen: Die Narrenmesse in der katholischen Stadtkirche gibt es von 18.30 bis 19.30 Uhr. Und ein Großteil der Besucherinnen und Besucher dürfte von dort gleich vom Zunftball der Narrenzunft AHA weiterpilgern, der um 20.11 Uhr in der Weil der Städter Stadthalle beginnt. Damit wäre dann auch die Weiler Fasnet eröffnet.

Lesen Sie auch

Und wo wir gerade bei den Narren wären: In Hemmingen wird am Samstag das Rathaus gestürmt. Die Strohgäunarren machen sich um 10.33 Uhr ans Werk, laut Ankündigung sind „alle Hemminger Bürgerinnen und Bürger, Freunde und Gönner“ eingeladen, bei der Aktion tatkräftig mitzuhelfen.

Ein ernsteres Thema – wobei der Volksmund ja auch gern die Fasnet als „a ernschte Sach“ betitelt – steht am Freitag in der Alten Strickfabrik in Weissach im Fokus: die Blutspende. Von 14.30 bis 19.30 Uhr kann man sich dort „anzapfen“ lassen. Allerdings muss vorab ein Termin vereinbart werden. Das geht online auf www.drk-blutspende.de.

Winterzauber mit Glühwein in Weissach

Wir bleiben in Weissach: Dort gibt’s am Samstag ab 15 Uhr den dritten Winterzauber in der Vorbergblickhütte. Der Obst- und Gartenbauverein bietet die Bewirtung, es gibt Würste, Pommes, Glühwein, Punsch und kalte Getränke. Wer möchte, kann seine eigene Tasse mitbringen.

In Ditzingen gibt es am Freitag ab 18.30 Uhr einen Filmabend mit Diskussion zum Thema Verständnis, Toleranz und Demokratie. Im Bürgersaal wird laut Ankündigung „ein humorvoller Film, der das ernste Thema Rassismus beleuchtet“ gezeigt. Im Anschluss berichten Ditzingerinnen und Ditzinger aus ihrem Alltag. Der Eintritt ist frei.

Großes Theater in Korntal

Großes Theater wird in der Stadthalle zu Korntal geboten. Am Samstag bringt eine Theatergruppe um die bekannten Schauspieler Heio von Stetten, Mathias Herrmann und Boris Valentin Jacoby die Komödie „Drei Männer und ein Baby“ von Coline Serreau auf die Bühne. Beginn ist um 20 Uhr, vielleicht gibt es bei der Stadthalle (Telefon: 0711/83672510) noch Karten.