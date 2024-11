Das ist los am Wochenende: Ganz Stuttgart erstrahlt als Christmas Garden

1 Immer wieder eindrucksvoll: Lichterzauber in der Wilhelma Foto: lichtgut/Julian Rettig

Stuttgart leuchtet in der Wilhelma, an diesem Wochenende eigentlich aber in der ganzen Stadt. Tage voller Glanz und Magie locken – wir haben die Tipps.











Link kopiert



So viel Glanz an einem Wochenende gibt es selten. Die Weltelite des Pferdesports misst sich bis Sonntag, 17. November, bei den Stuttgart German Masters in der Schleyerhalle, in der Staatsgalerie strahlt Venedig, Magisches gibt es im Varieté und in der Wilhelma, feinste Kulinarik im Römerkastell. Wir haben die Tipps für tolle Tage. Mit dabei: Die Immobilienmesse Stuttgart an diesem Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr im Look 21 (Türlenstraße 2).

Carpaccio in der Staatsgalerie In den bildstarken Süden entführt von diesem Freitag, 15. November, an die neue Schau der Staatsgalerie Stuttgart. Im Mittelpunkt der Großen Landesausstellung „Carpaccio, Bellini und die Frührenaissance in Venedig“ steht der Maler Vittore Carpaccio (um 1460/65 bis 1525/26) und seine „farbenprächtigen und detailreichen Bilderzählungen vor der pittoresken Kulisse der Lagunenstadt“. Tiefere Einblicke geben Führungen – an diesem Samstag um 15.30 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr. Lesen Sie auch Neue Show im Friedrichsbau-Varieté Als ob eine Premiere im Friedrichsbau-Varieté (Pragsattel, gegenüber Theaterhaus) nicht schon an sich Zauber und Magie verspricht – die neue Show setzt noch eins drauf: „The Ballroom“, erstmals zu erleben an diesem Freitag, 15. November, um 20 Uhr – will Türen in Räume voller Schönheit und Extravaganz öffnen. Zeiten und Orte verschwimmen auf der Bühne der Fantasie. Das Tempo aber bestimmt der Puls unserer Gegenwart –Vorhang auf! Das Friedrichsbau-Varieté entführt in den „Ballroom“ Foto: Friedrichsbau-Varieté Christmas Garden startet wieder Zauber und Magie gibt es auch, wenn von diesem Freitag, 15. November, an Bäume, Wiesen und Gemäuer der nächtlichen Wilhelma wieder ein leuchtendes Eigenleben entwickeln. Bis zum 12. Januar gastiert der Christmas Garden in Stuttgarts zoologisch-botanischem Garten – Weihnachtsgastronomie auf dem Rundweg inklusive. Feines auf der Kulinart Nach diesem Freitag voller Höhepunkte ein bisschen durchpusten? Das geht an diesem Samstag, 16. November, im Römerkastell in Stuttgart-Bad Cannstatt. Um 12 Uhr öffnet die Messe Kulinart – und präsentiert feinstes Essen, ausgefallene Drinks und tolle Einrichtungsideen. Und das Beste: Bleibt der Sonntag grau – die Kulinart entführt auch am 17. November in jedem Sinn in die Sonne. Fil Bo Riva oder Mal Eleve? Sanft und eine Spur verrucht oder direkt und engagiert? Cool sind sie beide – die Sänger Fil Bo Riva (am Samstag im Club Cann, Kegelenstraße 21) und Mal Eleve (an diesem Samstag, 16. November, im Wizemann). Wer Karten hat, darf sich hier wie da auf herausragende Liveshows freuen. Der Römer Fil Bo Riva schürt Träume, der Deutsch-Franzose Mal Eleve transportiert Sehnsüchte eines neuen gesellschaftlichen Miteinanders. Der Rapper Mal Eleve gastiert an diesem Samstag im Wizemann Foto: Mal Eleve Musikfest für Kinder Was für ein (Wochenend-)Finale! An diesem Sonntag, 17. November, beginnt das 13. Musikfest Stuttgart für Kinder und Jugendliche – getragen durch die Stuttgarter Musikschule, die Stuttgarter Philharmoniker und die Musikhochschule. Das Motto: „Alles digital, oder was?“deutet schon an: Hier geht es genau nicht um künstliche Welten, sondern um viel sinnliche Erfahrung. Das Eröffnungskonzert im Hegelsaal der Liederhalle beginnt am Sonntag um 16 Uhr.