Erinnern Sie sich noch an „Hallo, Nachbar“? Es wird Zeit für eine Neuauflage.

Schmutzki feiert im LKA Longhorn

„Wir sind nicht gut, wir sind nicht schlecht“, singt die Stuttgarter Punkformation Schmutzki – und feiert auf eigene Weise die „Mittelmäßigkeit“. Das aber immer wieder großartig – und sicher auch an diesem Samstag, 12. April, beim Konzert im LKA Longhorn in Stuttgart-Wangen. Beginn: 20 Uhr.

Auf dieser Kunst kann man gehen

Kunst, auf der man herumspazieren kann? Gibt es im Kunstgebäude am Schlossplatz. Dort ist von diesem Samstag an die Große Landesausstellung zum Werk der Malerin Katharina Grosse zu sehen. Veranstalter ist die Staatsgalerie Stuttgart. Alles so schön bunt hier – wie es die Plakate versprechen? Selbst schauen lohnt sich.

Vintage-Fieber in der Galerie Necktar

Eine Prise Anarchie, eine Prise Poesie – mit dieser Mixtur fährt die Galerie Necktar 127 in der Neckarstraße 127 auf eigenem Kurs. Da passt es, dass von diesem Samstag an das Lebensgefühl für eine Woche tragbare Form wird: Der Ausstellungs- und Begegnungsraum wird bis zum 19. April zum „Vintage Secondhand Pop-up-Markt“. Neben Schätzen aus den Vintage-Kreisläufen gibt es auch Neues – frisch designte Taschen. Dies alles garniert mit DJ-Klängen – mehr geht kaum.

Oldtimer-Freude am Mercedes-Museum

Erst polieren, dann vorfahren – erstmals in diesem Jahr findet an diesem Sonntag, 13. April, der Oldtimer- und Youngtimer-Treff vor dem Mercedes-Benz-Museum statt. Von 9 bis 18 Uhr kann man schauen, staunen und vielleicht gar Probe sitzen. „Classics & Coffee“ heißt das Ganze und macht Wiederholungen an allen Sonntagen bis zum 12. Oktober möglich.

Hallo, Nachbar!

Schlossplatz und Wilhelma sind zu voll? An diesem Samstag und Sonntag gibt es eine Alternative: Bei den Nachbarn klingeln, gemeinsam Stühle schnappen und einfach mal zusammen vor die Haustür sitzen. Die „Hallo, Nachbar“-Zeiten sind vorbei? Aber nicht in Stuttgart. Einfach ausprobieren!

Klatschen für die Kickers

Noch besser: Erst gemeinsam eine Runde plaudern, dann die Nachbarn schnappen und gemeinsam auf die Waldau fahren. Um 14 Uhr ist im Gazi-Stadion Anpfiff des Regionalliga-Südwest-Spiels Stuttgarter Kickers gegen den Bahlinger SC. Davor oder in der Halbzeit noch eine Stadionwurst – und der Samstag fühlt sich fast wie Ferien an.

Porsche versammelt die Besten

Die Besten sind in Stuttgart – die besten Tennisspielerinnen der Welt. An diesem Samstag, 12. April, beginnt der Porsche Tennis Grand Prix in der Porsche-Arena – und schon in der Qualifikation versammelt sich Spitzenklasse. Das Treffen der Besten ist aber weit mehr als ein Tennisturnier. Schauen, Staunen, Genießen, Einkaufen – alles ist möglich. Die Siegerin darf sich am 21. April über einen neuen Porsche freuen.

Einfach mal entspannen

Lieber Draußensport? Das Naturfreundehaus in Vaihingen (Büsnauer Rain 1) macht es möglich – und bietet zudem die nötigen Erfrischungen (Küche 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 21 Uhr).