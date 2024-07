Bunt, bunter, CSD-Demonstration? Stuttgart legt am Samstag noch einen drauf: Jamie Collum und Veronica Swift am Samstag bei den Jazz Open. Und am Sonntag gibt sich Sting die Ehre!

Bunt, bunter, CSD-Demonstration? Stuttgart legt am Samstag noch einen drauf: Jamie Collum und Veronica Swift am Samstag bei den Jazz Open. Und am Sonntag gibt sich Sting die Ehre! Wir haben noch mehr Tipps.

Groß, bunt, politisch – CSD

„Vielfalt leben. Jetzt erst recht“ heißt das Motto der CSD-Demonstration an diesem Samstag. Bunt und groß zieht sich der Demo-Zug mit 150 Formationen durch Stuttgarts Zentrum – als heiteres, aber sehr ernstes Fanal für Vielfalt, Respekt, Akzeptanz und Gleichberechtigung. Los geht es um 13 Uhr am Feuersee – und zum Finale gibt es um 16.15 Uhr eine Kundgebung auf dem Schlossplatz. Erstmals im Demo-Zug mit dabei ist Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) – er fährt auf dem Wagen des VfB Stuttgart mit. Am Abend darf gefeiert werden – unter anderem beim Kowalski-Open Air in Sonja Merz’ Biergarten (Am Schlossgarten 18).

Jazz Open mit Star-Feuerwerk

Das Lichterfest ist schon wieder eine Woche her – doch auch an diesem Wochenende gibt es ein Feuerwerk in Stuttgart. Bei den Jazz Open jagen sich die Höhepunkte – an diesem Freitag lockt der coole Brite Sam Smith auf den Schlossplatz, am Samstag folgen Jamie Collum auf dem Schlossplatz und die große US-Jazzmusikerin Veronica Swift im Club Bix, und an diesem Sonntag gibt sich Sting mit der Souveränität des immer wieder neu das Experiment suchenden Weltstars die Ehre. Jazz pur? Gibt es an diesem Samstag nicht nur, aber in besonders toller Weise von 21.30 Uhr an im Club Bix (Siegle-Haus) mit der US-amerikanischen Alt-Saxophonistin und Komponistin Lakecia Benjamin.

Mit Flamenco das Leben feiern

Ein Festival ist nicht genug – im Theaterhaus am Pragsattel startet an diesem Samstag, 27. Juli, das 14. Stuttgarter Flamenco-Festival. Erneut scheuen Catarina Mora & Miguel Ángel bis zum 3. August keine Mühe, das Publikum zu begeistern. Los geht es an diesem Samstag mit der wunderbaren Compañía Olga Pericet. „Leona“ heißt ihre jüngste Produktion, die getanzte Reise in die Höhen wie in die Abgründe unserer Gefühle beginnt um 20 Uhr.

Gemeinsam am Neckar

Mal wieder gemeinsam Rad fahren? Geht wunderbar am Neckar entlang. Alles, was man braucht, ist ein Stadtbahn-Ticket. Mit der U14 geht es nach Mühlhausen – und von dort aus mit den Rädern zurück nach Stuttgart. Auf dem Neckardamm vorbei am Max Eyth-See, weiter an Münster vorbei mit dem Blick auf die Weinberge und über Bad Cannstatt, die Wilhelma und Schloss Rosenstein durch den Schlosspark bis zum Schlossplatz. Stopps lohnen sich fast immer auf dieser Route, die man auch gut bis zum Feuersee und der S-Bahn-Haltestelle im Stuttgarter Westen verlängern kann.

Familiensonntag im Kunstmuseum

Was es wohl damit auf sich hat? „Wilde Tiere, feine Pflanzen und sogar einen ganzen Wald“ verspricht das Kunstmuseum Stuttgart für das Familiensonntag-Programm an diesem Sonntag, 28. Juli. Um 15 Uhr geht es los – mit ausgewählten Originalen. Dann aber heißt es selber machen. Zeichnen, kleben, einfach ausprobieren – all das geht, jedoch nicht ohne Anmeldung. Unter fuehrung@kunstmuseum-stuttgart.de oder unter 0711 / 216 196 25 (14 bis 16 Uhr).