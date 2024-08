Vor dem Stadtpalais liegt Stuttgart am Meer, und auch sonst ist die Stadt voller Überraschungen. Beste Voraussetzungen für ein tolles Wochenende.

Weindorf-Zauber

Seit Mittwoch sind die Lauben des Weindorfs geöffnet, dreht sich zwischen Schillerplatz und Marktplatz alles um feinste Unterschiede feinster Weine und die Frage des passenden Essens – und vor allem, wer der 31 Wirtinnen und Wirte dies am besten kombinieren kann. Die Frage, ob das Weindorf wieder, noch oder überhaupt cool ist, ist derweil keine mehr: Das Publikum liefert an diesem Freitag, Samstag und Sonntag eine einfache Formel: Cool, cooler, Weindorf.

Minigolf-Magie

Erst aus der Stadt hinauf zur Uhlandshöhe, dann staunend das Stuttgart-Panorama genießen und danach lässig mit guter Musik ein paar Bälle in kleine Löcher versenken – auf Stuttgarts schönstem Minigolf-Parcours (Alfred-Lörcher-Weg 18/1) geht das. An diesem Freitag sorgt das Popbüro Stuttgart von 19 Uhr bis zum Anlagen-Schlussgong um 20 Uhr für feinste Töne. Lässiger kann man sich kaum auf eine Stuttgart-Nacht vorbereiten.

Unsere Stadt, unser Club

Das erste Heimspiel des VfB Stuttgart in der Bundesliga-Saison 2024/2025 – gegen den 1. FSV Mainz 05: Das ist an diesem Samstag um 15.30 Uhr mehr als das Spiel in der MHP-Arena. Da kribbelt es in Stuttgart, kommen Menschen zusammen, wird debattiert und mitgefiebert. Wie geht es weiter mit dem Überraschungs-Vizemeister? Wie viel Rückenwind bringt der Pokalerfolg in Münster? Passen die Spieler zusammen? Um 17.15 Uhr an diesem Samstag wissen wir mehr.

„Punkrock-Tag“ in der Freilichtbühne

Debattieren kann man auch über die Frage, was die Hamburger Band Swiss & Die Andern eigentlich für Musik macht. Punk? Rap? Vielleicht gar Agitrock? Sänger Swiss mag es egal sein, selbst lässt er gerne das Wort „Zekkenrap“ fallen. Was aber ein Hamburger ist (mit Schweizer Wurzeln) – da darf auch die Hymne auf die Stadt nicht fehlen. „Elbe“ heißt denn auch mit der schönste Swiss-&- Die-Andern-Song. An diesem Samstag machen Swiss & Die Andern in der Bürger-Freilichtbühne auf dem Killesberg Station. Mit dabei beim „Punkrock-Tag“: ZSK, Ferris und 6 Euro Neunzig. Los geht es um 17 Uhr.

Finale für „Three Doors“

Auch die „Ausstellung des Jahres“ geht einmal zu Ende. An diesem Sonntag ist Finale für das Projekt „Three Doors“ im Württembergischen Kunstverein Stuttgart (Kunstgebäude am Schlossplatz, Eingang Stauffenbergstraße). Die Künstlergruppen Forensic Architecture und Forensis machen aus ihren Forschungen zu den rassistischen Morden 2020 in Hanau ein begehbares Archiv, eine Raumskulptur, eine schmerzvoll-schöne Absage an das Vergessen. An diesem Freitag um 15 Uhr sowie am Sonntag – um 15 Uhr auf Deutsch, um 14 Uhr auf Englisch – gibt es noch einmal Führungen durch die Schau.

Höhenfieber

Was immer geht? Mit der Standseilbahn von Heslach hinauf zum Waldfriedhof – und dann, durchaus auch auf eigenen Pfaden, wieder fröhlich hinunter. Den Wald atmen, das Moos, den schweren Boden – und immer wieder mal weit schauen. Tut einfach gut, dieses Stuttgart von oben.