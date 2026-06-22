Wenige Tage, nachdem ihr Start bei Wimbledon im Doppel mit Schwester Venus bekannt wurde: Serena Williams feiert ihr Comeback auch im Einzel.

Es ist offiziell: Serena Williams (44) kehrt beim Grand-Slam von Wimbledon im Einzel zurück. Dies gaben die Tennislegende und der Account des Londoner Traditionsturniers in einem gemeinsamen Post bei Instagram bekannt. "Dies ist keine Übung", schrieben die Wimbledon-Verantwortlichen in dem Statement. Und: "Serena Williams wird 2026 als Wildcard-Spielerin im Damen-Einzel von Wimbledon antreten".

Mit einer Wildcard können Turniere Spieler einladen, die es normalerweise aufgrund ihrer Position in der Weltrangliste nicht ins Hauptfeld geschafft hätten. Neben jungen Talenten erhalten oft bekannte Athleten, die zum Beispiel aus einer Verletzungspause kommen, eine solche Freikarte.

Vor wenigen Tagen hatte Serena Williams bereits eine Wildcard für das Doppel in Wimbledon bekommen. Sie tritt dort gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Venus Williams (46) an. Mit den Worten "wieder vereint, in Wimbledon", hatte das Tennisturnier das Comeback der Williams-Sisters via Instagram angekündigt.

Serena Williams: Comeback in Raten

Im Dezember 2025 hatte Serena Williams erstmals für Comeback-Gerüchte gesorgt. Ihr Name tauchte auf einer Liste von Tennisspielerinnen aus, die sich für Dopingtest registriert haben.

Anfang Juni dieses Jahres wurde es dann Realität. Serena Williams kehrte bei den Queen's Club Championships in London zurück. An der Seite der Kanadierin Victoria Mboko (19) trat sie im Doppel an. Mit der mehr als doppelt so jungen Kollegin gewann sie die erste Runde. Aufgrund einer Verletzung von Mboko musste sie das Turnier aber beenden.

Letzte Woche ging die US-Amerikanerin mit der Tschechin Karolina Muchova (29) bei der Berlin Open an den Start. Das Duo verlor jedoch in der ersten Runde. Nun also die Rückkehr im Einzel und an der Seite ihrer Schwester, mit der sie im Doppel in Wimbledon bereits sechs Mal den Titel holte.

Nach den US Open im September 2022 hatte Serena Williams ihre große Karriere beendet. Seit ihrem Profidebüt im Jahr 1995 hatte sie 23 Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen. Im Damentennis schaffte in der sogenannten Open-Ära ab 1968 keine Spielerin mehr Siege. Dazu kommen 14 Grand Slams im Doppel.