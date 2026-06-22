Wenige Tage, nachdem ihr Start bei Wimbledon im Doppel mit Schwester Venus bekannt wurde: Serena Williams feiert ihr Comeback auch im Einzel.
Es ist offiziell: Serena Williams (44) kehrt beim Grand-Slam von Wimbledon im Einzel zurück. Dies gaben die Tennislegende und der Account des Londoner Traditionsturniers in einem gemeinsamen Post bei Instagram bekannt. "Dies ist keine Übung", schrieben die Wimbledon-Verantwortlichen in dem Statement. Und: "Serena Williams wird 2026 als Wildcard-Spielerin im Damen-Einzel von Wimbledon antreten".