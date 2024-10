Das ist in und um Leonberg am Wochenende los: Schiffe, Party – oder doch lieber Kunst?

Kleine Schiffe ganz groß – so könnte man umschreiben, was am Sonntag auf dem Leonberger Stadtparksee passiert. Dort veranstaltet der Modellbauclub sein öffentliches Schaufahren. Von 14 bis 17 Uhr schippern Bausatzmodelle aller Arten, Funktionsmodelle und sogar Modelle mit Echtdampfantrieb über das Wasser. Eintritt kostet das Ganze nicht, wer sich informieren möchte, kann dies im Internet auf der Seite www.lmc-leonberg.de tun.

Bei der Music Night machen zahlreiche Lokalitäten mit

Am Samstag verwandelt sich Weil der Stadt bei der Music Night ab 21 Uhr in eine klingende Partymeile. In diversen Locations sorgen Bands und DJs für Musik und Stimmung. Um 18 Uhr geht’s bereits mit einem DJ-Opening auf dem Marktplatz los. Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für 14 Euro in allen teilnehmenden Gastronomien und an weiteren Vorverkaufsstellen.

Schaufahren des Leonberger Modellbauclubs Kreativer Schiffsbau im Stadtpark Beim Schaufahren bei gutem Wetter wie jetzt am Wochenende zeigen die Mitglieder des Leonberger Modellbauclubs eine Auswahl ihrer mitunter ziemlich kreativen Wasserfahrzeuge.

Der Naturschutzbund Renningen lädt am Samstag zur Pflanzentauschbörse ein – auf der Bienenwiese in Weil der Stadt. Die befindet sich am Ende der Lessingstraße Richtung Biolandhof Riehle. Von 14 bis 16.30 Uhr können Stauden, Gehölze, Zwiebelpflanzen und natürlich auch Samen getauscht werden.

In Ditzingen organisiert die Bürgerstiftung in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde und Andreas Gräsle kleine, aber feine Konzerte. Nun ist es wieder soweit: Am Samstag tritt ab 19 Uhr in der Konstanzer Kirche die Gruppe Antigua auf, die Elemente des europäischen Gypsy Jazz mit lateinamerikanischer Musik verbindet. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Projektarbeit der Bürgerstiftung Ditzingen sind willkommen.

Eine Fahrradtour über historische Verbindungen

Das Stadtmarketing Ditzingen und der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) Strohgäu laden am Freitag zur Fahrradtour ein. In etwa 2 bis 3 Stunden werden über 20 Kilometer historische Wegeverbindungen erkundet. Die Tour ist für Familien geeignet, obwohl einige Steigungen im Strohgäu zu überwinden sind. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Laien.

Die Ausstellung „Zeichnung – Malerei“ mit Werken der Künstlerin Elke Bach eröffnet am Sonntag um 11.15 Uhr im Sitzungssaal des Gerlinger Rathauses. Hauptamtsleiterin Ulrike Hoffmann-Heer wird die Gäste begrüßen, Kunsthistorikerin Petra Mostbacher-Dix übernimmt die Einführung in die Ausstellung – die bis zum 6. Januar 2025 zu sehen ist.