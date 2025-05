Das ist ihr bislang größter Meilenstein: Herzogin Meghan: Probleme als Unternehmerin halten sie nachts wach

Herzogin Meghan (43) hat in der neuen Folge ihres Podcasts "Confessions of a Female Founder" unter anderem darüber gesprochen, wie ihre Schwangerschaften ihre Einstellung zu Ernährung verändert haben. Außerdem teilte sie den größten Meilenstein ihrer bisherigen Karriere als Unternehmerin. Zur aktuellen Episode hatte die Ehefrau von Prinz Harry (40) ihren Schützling Hannah Mendoza eingeladen. Deren Start-up namens Clevr Blends war das erste, in das Meghan 2020 nach ihrem Rückzug aus der britischen Königsfamilie ein Investment tätigte.

Im Gespräch redeten die beiden Unternehmerinnen unter anderem darüber, wie Mendoza dazu kam, adaptogene Getränke zu verkaufen. Alles habe damit begonnen, dass sie ihrem heutigen Mitgründer Roger Coppola Cappuccinos auf Pilzbasis zubereitet habe, als dieser eine schwere Zeit durchstehen musste.

In diesem Zusammenhang erwähnte Meghan, dass Pilze für viele Menschen oft eine andere "Konnotation" hätten. Für viele Leute sei das "hippiemäßig": "Wenn man sich mit Adaptogenen nicht auskennt, denkt man: 'Oh, das fühlt sich ein bisschen psychedelisch und super woo-woo an'." Adaptogene sind Wirkstoffe bestimmter Pflanzen und Pilze, denen nachgesagt wird, dass sie angeblich Einfluss darauf haben können, wie der Körper mit Angst, Stress und Müdigkeit umgeht.

In Wahrheit sei es einfach ein Lebensmitteltrend, den Medoza ihrer Meinung nach vorausgesehen habe, so Meghan. Pilze würden über Eigenschaften verfügen, "die in gewisser Weise dazu führen können, dass man sich auf sichere Weise anders fühlt". Auch sie habe bereits die Erfahrung gemacht, dass Ernährung zum Wohlgefühl beitragen könne: "Während meiner Schwangerschaften hatte ich einen ayurvedischen Arzt und es ging viel darum, Lebensmittel als Medizin zu betrachten."

Oft grübelt sie bis drei Uhr nachts

Später im Gespräch verriet Meghan außerdem, dass sie oft mitten in der Nacht aufwache, um über Probleme nachzudenken. "Eines Tages muss ich ein ganzes Buch mit dem Titel 'Drei Uhr Nachts Grübeleien" schreiben", so die zweifache Mutter, die vor kurzem den Launch erster Produkte ihres Lifestyle-Unternehmens "As Ever" gefeiert hat.

In ihrer Rolle fühle sie sich manchmal sehr ausgesetzt und unter Beobachtung. Für viele wirke es zwar so, dass alles, was sie in die Welt setze, viel Aufmerksamkeit erlange, erklärte Meghan: "Aber ich sage: Ja, aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille, wie wir wissen. Es ist ein Mikroskop, das viele Leute nicht erleben müssen."

Meghans größter Meilenstein als Unternehmerin

Einer der größten Meilensteine für sie selbst als Unternehmerin sei bislang die Zusammenarbeit mit Netflix. "Es ist enorm, dass Netflix als mein Geschäftspartner auftritt", sagte sie gleich zu Beginn der neuen Folge. Dass ein globales Unternehmen an ihrer Seite sei, zeige ihr, "dass die Menschen an mich und meine Vision glaubten. Das ist alles, was man sich als Gründerin wirklich wünscht. Das ist der Beweis dafür, dass sich die langen Nächte und das nächtliche Grübeln gelohnt haben." Auf dem Streamingdienst sind bereits mehrere Projekte der Sussexes erschienen, zuletzt die Lifestyle-Show "With Love, Meghan".