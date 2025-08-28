Am 30. August geben sich Leyla und Mike Heiter an der italienischen Amalfiküste zum zweiten Mal das Jawort. Doch vor der XXL-Party liegen die Nerven blank - die Wettervorhersage entspricht nicht den Erwartungen.

Nur noch wenige Tage, dann werden die Realitystars Mike (33) und Leyla Heiter (29), ehemals Lahouar, an der Amalfiküste mit Glanz und Gloria ihre zweite Hochzeit feiern. Das Paar beging bereits die standesamtliche Trauung mit einem pompösen Fest - mit der Zeremonie in Italien am 30. August, die auch live übertragen wird, soll alles noch mal getoppt werden. Wenn böse Geister und das Wetter den beiden nicht einen Strich durch die Rechnung machen.

Jemand macht "richtig hart Auge" auf die Hochzeit Inzwischen sind die Heiters in ihrer Traumkulisse am Mittelmeer angekommen. Doch die Stimmung ist alles andere als gut, wie die neuesten Storys auf Leylas Instagram-Account zeigen. Die beiden seien nach einem Anruf von ihrem Onkel aus Tunesien "verzweifelt", berichtet die Braut: Jemand habe "richtig hart Auge" auf ihre Hochzeit gemacht, also böse Energien gesendet. Dagegen streuen die beiden jetzt überall grobes Salz. "Es kann sein, dass alles am Ende die größte Katastrophe wird", so Leyla.

Bauchschmerzen wegen Regen bei der Traumhochzeit

Auch die Wettervorhersage trägt nicht unbedingt zur Besserung der Laune bei. Sie habe ihren Ehemann schon lange nicht mehr so verzweifelt gesehen, erzählt Leyla und filmt einen sichtlich geknickten Mike. Der hat gerade die Wetterprognose studiert: "Hier an der Amalfiküste gab es in den letzten Monaten so gut wie keinen Regentag. Wir kommen her und genau an den Tagen, wo es bei uns wichtig ist - einfach Regen", stellt er resigniert fest.

"Du arbeitest jetzt ein halbes Jahr oder acht Monate oder noch länger an diesem einen Tag, planst alles dafür, und genau an dem regnet es jetzt. Das ist Katastrophe, ich habe richtig Bauchschmerzen", führt er weiter aus. Der einstige "Love Island"-Star sei im Sekundentakt auf den Wetter-Apps, berichtet seine Partnerin.

"Es ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben"

"So oder so ist es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist scheiße", resümiert Mike. Man müsse jetzt Entscheidungen treffen, ob man die Zeremonie nach drinnen verlege - das sei so aber nicht geplant gewesen. "Wir sind extra in die Sonne gegangen, um Sonne zu haben", so Heiter. Das Wetter mache ihn "richtig traurig".

Ob die beiden wohl ihre zahlreichen Gäste wieder aufmuntern können? Das Who's Who der deutschen Reality-Branche trudelt aktuell nach und nach in Italien ein, darunter Mit-Dschungelcamper Twenty4Tim oder die "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Zico Banach und Pia Tillmann. Von der Hochzeit können sie Großes erwarten: Die Heiters, die sich im vergangenen Jahr im Dschungelcamp kennengelernt hatten, haben für die mehrtägige Feier unter anderem ein Blumenarrangement mit über 20.000 Blumen angekündigt.