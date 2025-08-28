Am 30. August geben sich Leyla und Mike Heiter an der italienischen Amalfiküste zum zweiten Mal das Jawort. Doch vor der XXL-Party liegen die Nerven blank - die Wettervorhersage entspricht nicht den Erwartungen.
Nur noch wenige Tage, dann werden die Realitystars Mike (33) und Leyla Heiter (29), ehemals Lahouar, an der Amalfiküste mit Glanz und Gloria ihre zweite Hochzeit feiern. Das Paar beging bereits die standesamtliche Trauung mit einem pompösen Fest - mit der Zeremonie in Italien am 30. August, die auch live übertragen wird, soll alles noch mal getoppt werden. Wenn böse Geister und das Wetter den beiden nicht einen Strich durch die Rechnung machen.