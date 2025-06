Das ist der Grund: Martin Scorsese: Eine Kino-Legende will nicht mehr ins Kino gehen

1 Martin Scorsese vermisst die Kino-Etikette. Foto: Claudio Bottoni/Shutterstock.com

Martin Scorsese hat keine Lust mehr aufs Kino - zumindest keine darauf, eines zu betreten. Den Grund dafür kann wohl jeder Cineast nachvollziehen.











Kaum ein Regisseur steht so sehr für das Kino wie Martin Scorsese (82). Schließlich hat er mit Werken wie "Taxi Driver", "Goodfellas", "Departed - Unter Feinden" und "The Wolf of Wall Street" selbst zahlreiche und zuweilen oscarprämierte Kapitel der Filmgeschichte geschrieben. Kinosäle betritt der Maestro inzwischen aber so gut wie gar nicht mehr, wie er laut "Deadline" dem US-amerikanischen Filmkritiker Peter Travers (81) verraten hat. Der Grund dafür seien die Menschen vor, hinter und neben ihm.