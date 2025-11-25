Die US-Sängerin Taylor Swift (35) und der portugiesische Fußballprofi Cristiano Ronaldo (40) haben wohl nicht viele Berührungspunkte. Beide sind jedoch absolute Megastars und gehören zu den bekanntesten Menschen auf dem Planeten. Im kommenden Jahr werden beide voraussichtlich heiraten - und eine der Hochzeiten könnte deutlich spektakulärer ausfallen als die andere.

Der Verlobungsring Während Taylor Swift ihren Verlobten Travis Kelce (36) heiraten möchte, will Ronaldo seine langjährige Partnerin Georgina Rodriguez (31) ehelichen. Beide Paare machten in diesem August die Verlobung öffentlich. Die Sängerin teilte auf Instagram Fotos, die innige Momente mit ihrem Partner und ihren dicken Klunker zeigten. Das Model Rodriguez beschränkte sich auf ein Bild aus dem Bett, das ihren riesigen Verlobungsring in Szene setzte.

Wie viel die Ringe genau wert sind, ist nicht offiziell bekannt. Eines Berichts von "Women's Wear Daily" zufolge wird Rodriguez' Ring von Experten auf einen Wert im Bereich von etwa 1,5 Millionen bis fünf Millionen US-Dollar geschätzt. Bei dem von Swift gehen die Schätzungen laut "People" noch weiter auseinander. Hier ist die Rede von 125.000 Dollar bis zu fünf Millionen.

Das Datum

In Sachen Datum dürften sich die beiden Hochzeiten ebenfalls ähneln. Im Oktober hatte ein Insider der "Us Weekly" erzählt, dass Kelce in die Vorbereitungen involviert sein soll und Swift es "süß" findet, "dass Travis helfen möchte". Die beiden wollten "keine lange Verlobung" und "im nächsten Jahr oder so eine Familie gründen", weshalb die Hochzeit wohl für Sommer 2026 geplant sei.

Über das "neue Kapitel" in seinem Leben sprach Ronaldo kürzlich in einem Interview mit dem umstrittenen britischen Moderator Piers Morgan (60). Ein genaues Datum habe das Paar noch nicht, gab er an. Die Überlegung der beiden sei jedoch, nach der Fußballweltmeisterschaft 2026 zu heiraten. Das Endspiel ist für den 19. Juli angekündigt, also könnte es auch bei den Ronaldos schon im Sommer so weit sein. Der Fußballer hofft, "mit der Trophäe" feiern zu können.

Der Ort und die Gästeliste

Die Hochzeitslocations sollen sich jedoch deutlich unterscheiden - und auch beim Ausmaß der Feierlichkeiten dürfte es beträchtliche Gegensätze geben. Es wird vermehrt spekuliert, dass Swift und Kelce auf einem Anwesen der Sängerin im US-Bundesstaat Rhode Island heiraten möchten. Gerade erst hat die US-Ausgabe der "Sun" berichtet, dass die beiden zunächst über Italien nachgedacht hätten. Insider aus dem Umfeld des Paares halten demzufolge aber die Villa für den wahrscheinlichsten Ort. Eine anonyme Quelle spricht davon, dass sogar extra ein neuer Garten angelegt werden soll, in dem die beiden heiraten können.

Das Paar ist angeblich dazu bereit, bis zu 1,2 Millionen US-Dollar dafür auszugeben. "Taylor träumt davon, ganz von Blumen umgeben zu sein, mit üppigen Pflanzen überall, um ihren Jugendtraum von einer Hochzeit in einem Meer aus Blumen wahr werden zu lassen", sagt der Insider. In der "The Graham Norton Show" erzählte Swift derweil vor einigen Wochen, dass sie nicht plane, bei der Gästeliste Abstriche zu machen. Bei wenigen Gästen müsse man "die Beziehung zu jemandem bewerten oder einschätzen", um zu entscheiden, ob diese Person dabei sein sollte - und dann werde es stressig. "Das werde ich nicht tun", sagte sie offen.

Es wird vielerorts erwartet, dass Swift die Hochzeit zu einer Art Hotspot für große Namen aus dem Showgeschäft macht. Die US-"Sun" hatte zuvor berichtet, dass Swift zwei ihrer Brautjungfern gefunden haben soll. Demnach handelt es sich um Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (33) sowie das Model Gigi Hadid (30). Kelce deutete in seinem Podcast "New Heights" außerdem an, dass die beiden wohl auf Livemusik setzen werden. Vielleicht war damit Ed Sheeran (34) gemeint. Über einen möglichen Auftritt des britischen Stars sprach Swift im Interview mit "Hits Radio". "Es wäre schwer, Ed davon abzuhalten", scherzte sie. "Er weiß, was die Leute wollen, und er will den Leuten geben, was sie wollen."

Ronaldos Verlobte Georgina Rodriguez wurde im argentinischen Buenos Aires geboren und ist in Spanien aufgewachsen. Laut der portugiesischen Boulevardzeitung "Correio da Manhã" wird das Paar wohl nicht der Tradition folgen, und in der Heimat der Braut heiraten - also weder in Argentinien noch Spanien. Stattdessen soll die Zeremonie auf der portugiesischen Insel Madeira stattfinden, auf der er zur Welt gekommen ist.

Hier ist die Rede davon, dass Ronaldo und Rodriguez wohl im August oder September vor den Altar treten werden. Die Hochzeitsfeier könnte womöglich deutlich kleiner als bei Swift und Kelce ausfallen. Das hat der Fußballer zumindest selbst im Interview mit Morgan anklingen lassen. Seine Verlobte sei "keine Person, die große Partys mag", sagte Ronaldo. "Sie mag eher private Dinge, also werde ich ihre Entscheidung respektieren."