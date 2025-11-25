Mit Taylor Swift und Cristiano Ronaldo werden zwei Weltstars mit ihren jeweils Liebsten voraussichtlich 2026 zum Altar schreiten. Doch welche der beiden Feiern wird spektakulärer?
Die US-Sängerin Taylor Swift (35) und der portugiesische Fußballprofi Cristiano Ronaldo (40) haben wohl nicht viele Berührungspunkte. Beide sind jedoch absolute Megastars und gehören zu den bekanntesten Menschen auf dem Planeten. Im kommenden Jahr werden beide voraussichtlich heiraten - und eine der Hochzeiten könnte deutlich spektakulärer ausfallen als die andere.