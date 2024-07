Das ist bekannt über die Fortsetzung: Beetlejuice 2: Kultfilmfortsetzung eröffnet Filmfestival Venedig

1 Beetlejuice (Michael Keaton) grüßt bald aus Venedig. Foto: © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc./Parisa Taghizadeh

Eine Woche vor dem regulären Kinostart: "Beetlejuice 2" feiert seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig. Das ist über die späte Fortsetzung mit den Originalstars Michael Keaton und Winona Ryder bekannt.











"Beetlejuice 2" kommt nach Venedig. Die Fortsetzung des Kultfilms von 1988 wird laut Medienberichten am 28. August 2024 die 81. Filmfestspiele in der Lagunenstadt eröffnen. "Beetlejuice Beetlejuice", so der offizielle Titel des Sequels, läuft aber nicht im Wettbewerb um den Goldenen Löwen, sondern außer Konkurrenz. Regulär wird der Film von Tim Burton (65) knapp eine Woche nach seiner Weltpremiere in Venedig in den deutschen Kinos starten, am 5. September.