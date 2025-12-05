Die erfolgreiche Filmreihe "Men in Black" kehrt offenbar zurück. Ein fünfter Teil soll sich in Entwicklung befinden. Ob Will Smith ebenfalls ein Comeback feiert?
Ein neuer Teil der "Men in Black"-Filmreihe befindet sich offenbar in Arbeit. Laut des Branchenblatts "Deadline" schreibt Chris Bremner das Drehbuch für einen fünften Streifen. Informationen zur Handlung gibt es bislang nicht - und auch zur Besetzung wurden noch keine Angaben bestätigt. Das Studio Sony Pictures wollte eine Anfrage demzufolge nicht beantworten.