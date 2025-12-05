Die erfolgreiche Filmreihe "Men in Black" kehrt offenbar zurück. Ein fünfter Teil soll sich in Entwicklung befinden. Ob Will Smith ebenfalls ein Comeback feiert?

Ein neuer Teil der "Men in Black"-Filmreihe befindet sich offenbar in Arbeit. Laut des Branchenblatts "Deadline" schreibt Chris Bremner das Drehbuch für einen fünften Streifen. Informationen zur Handlung gibt es bislang nicht - und auch zur Besetzung wurden noch keine Angaben bestätigt. Das Studio Sony Pictures wollte eine Anfrage demzufolge nicht beantworten.

Will Smith (57), einer der Hauptdarsteller der Original-Trilogie, soll das fertige Drehbuch zuerst erhalten, heißt es weiter. Sony hoffe demnach, dass der Star erneut in die Rolle von Agent J schlüpft. Noch ist offen, ob es sich um eine klassische Hauptrolle handelt oder vielmehr um eine symbolische Staffelübergabe, wie man sie etwa aus Filmen wie "Creed" kennt.

Es sei jedoch vorgesehen, dass Agent J im ersten Drehbuchentwurf auftaucht. Laut "Deadline" hätten anonyme Quellen berichtet, dass Smith bisher nicht offiziell an das Projekt gebunden ist. Er wolle angeblich erst nach Prüfung des Drehbuchs eine finale Entscheidung treffen.

Letzter "Men in Black"-Film floppte an den Kinokassen

Die "Men in Black"-Filmreihe hat dem Bericht nach bisher weltweit mehr als 1,9 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt. Der Originalfilm erschien 1997 im Kino. Es folgten zwei Fortsetzungen sowie "Men in Black: International", der erste Film ohne die Hauptdarsteller Will Smith und Tommy Lee Jones (79). Mit einem kolportierten globalen Einspielergebnis von knapp 254 Millionen Dollar blieb der Streifen jedoch hinter den Erwartungen zurück.