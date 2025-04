Ostern steht vor der Tür – aber in dieser Rubrik sämtliche Gottesdienste zum christlichen Fest aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Bemerkenswert allerdings sind dann doch ein paar Veranstaltungen.

Zum Beispiel gibt es in Leonberg Osternachts-Gottesdienste in der Stadtkirche und der Versöhnungskirche im Ramtel. Die Gottesdienste sind am Ostersonntag für Frühaufsteher, nämlich jeweils um 6 Uhr. In der Stadtkirche wirkt das russisch-ukrainische Vokalensemble Anima mit, im Ramtel der Gemeindechor Cantica. In beiden Kirchen folgt im Anschluss ein Osterfrühstück.

Gottesdienste mal früh, mal spät

Bereits an Karfreitag wird zum Gottesdienst um 10 Uhr in die Stadtkirche eingeladen. Musikalisch wirkt der Kammermusikkreis Leonberg mit. Neu ist eine Andacht zur Todesstunde Jesu um 15 Uhr auf dem Alten Friedhof in der Seestraße.

Dort beginnt am Ostermontag auch eine ganz besondere Stadtführung. Ein Mitglied der KZ-Gedenkstätte berichtet entlang verschiedener Stationen des KZ-Gedenkpfades von den Lebens- und Arbeitsbedingungen der damaligen Häftlinge. Im zweiten Teil der Führung wird die Dokumentationsstätte im alten Engelbergtunnel vorgestellt. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Alten Friedhof in der Seestraße bei der ersten Wegtafel.

Abseits des Osterfestes ist die Hauptattraktion an diesem Wochenende wohl in Weil der Stadt der Mittelaltermarkt aus Anlass der Ersterwähnung der Stadt vor 950 Jahren. Am Samstag von 14 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr und am Montag von 11 bis 18 Uhr können die Besucherinnen und Besucher im Skulpturenpark entlang der Stadtmauer in fast allen Bereichen in ein längst vergangenes Zeitalter eintauchen.

Binokel: In Weissach steigt ein Turnier. Foto: Werner Kuhnle

Außerdem führt am Ostersonntag in Weil der Stadt noch Mathematiker und Astronom Johannes Kepler die Menschen zu verschiedenen Stationen seines Wirkens. Kepler wurde am 27. Dezember 1571 in Weil der Stadt geboren – er, oder besser gesagt sein Darsteller – kennt sich also aus. Der Beginn ist um 14 Uhr am Weiler Rathaus, die Führung dauert rund eineinhalb Stunden. Sie kostet 7 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren bezahlen nichts. Tickets gibt es über die Internetseite der Stadt.

Binokelsportfreunde Flacht messen sich

Und zum Schluss noch eine echte Nischen-Veranstaltung: Die Binokelsportfreunde Flacht halten ihr 13. Binokelturnier ab, am Gründonnerstag ab 18.30 Uhr im Kleintierzüchterheim in Weissach, Jahnstraße 6. Weitere Informationen zu Startgebühren und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Internetseite der Kartenspieler www.binokelsportfreundeflacht.de .