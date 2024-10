Das ist am Wochenende los in und um Leonberg: Kleine Flitzer, große Party

Das ist am Wochenende los in und um Leonberg

1 Kleine Flitzer: In der Georgii-Halle geht es rund. Foto: Simon Granville

Modellautos, Kirbe-Party, Konzerte und ein ausgedehnter Spaziergang durch den Wald: Die Wahl, was man am Wochenende in Leonberg und in der Umgebung unternehmen soll, fällt schwer.











„Kleine Flitzer ganz groß“, so könnte das Motto am Samstag und Sonntag in der Georgii-Halle in Leonberg lauten: beim großen Renn-Wochenende des Leonberger Modellbauclubs. Los geht’s am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 8 Uhr, an beiden Tagen gibt es spektakuläre Trainings- und Rennläufe mit Schikanen, Schanzen und allem drum und dran. Der Eintritt ist frei, für Bewirtung ist gesorgt.