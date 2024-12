Das Herz geht einem einfach auf: Keanu Reeves: Date-Night mit seiner Alexandra bei Filmpremiere

1 Alaxandra Grant und Keanu Reeves sind seit 2019 offiziell zusammen. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ddp/Sipa USA

Keanu Reeves ist in Begleitung seiner Partnerin Alexandra Grant bei der Filmpremiere von "Sonic the Hedgehog 3" erschienen. "Es ist wirklich etwas Besonderes, Seite an Seite zu sein", schwärmte der Schauspieler von dem Pärchenauftritt.











Keanu Reeves (60) hat bei der Premiere von "Sonic the Hedgehog 3" in höchsten Tönen von seiner Freundin Alexandra Grant (51) gesprochen. Der Schauspieler, der in dem Animationsfilm die Figur Shadow spricht, kam am 16. Dezember gemeinsam mit ihr zu dem Event im TCL Chinese Theatre in Los Angeles.