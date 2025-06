Das heißt alles!: Live-Verkündung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel hat sich verlobt

Was für eine Überraschung! Andrea Kiewel verkündete am Sonntag live im "ZDF-Fernsehgarten" ihre Verlobung. Strahlend zeigte sie ihren Ring in die Kamera und richtete liebevolle Worte an ihren israelischen Partner.

Es war die Überraschung des Wochenendes: Andrea Kiewel (60) verkündete am Sonntag live im "ZDF-Fernsehgarten" ihre Verlobung. In der vergangenen Woche konnte die in Israel beheimatete Moderatorin wegen des gesperrten Luftraums nicht an der Show teilnehmen, umso begeisterter reagierte das Publikum jetzt auf ihre unerwartete Ankündigung.

"Herzlich willkommen, was habe ich Sie alle vermisst. Schön, dass wir zusammen sind", begrüßte "Kiwi" ihre Zuschauer zunächst vom Mainzer Lerchenberg. "Und wer auf gute Nachrichten wartet: Nur für sie. Sie hat JA gesagt!", rief sie daraufhin und streckte ihre linke Hand demonstrativ in die Kamera, an der ein Verlobungsring steckt.

Liebevolle Worte an ihren Partner

Mit einer Kusshand richtete Kiewel sich dann auch direkt an ihren Partner: "Hallo Cherie, I love you." Später in der Sendung sorgte sie bei einer Tanzeinlage mit einem Zuschauer für weitere heitere Momente. "Jetzt darf ich ja, ich bin verlobt", scherzte sie während des Tänzchens. Der Gast konterte schelmisch: "Das heißt nichts!" Doch Kiewel ließ das nicht zählen: "Das heißt alles!", betonte sie energisch und streckte ihm erneut triumphierend ihren Verlobungsring vor die Nase.

Für die 60-Jährige wird es die vierte Ehe sein: Zum ersten Mal heiratete sie mit nur 19 Jahren, aus dieser Ehe stammt auch ihr Sohn Maximilian Kiewel. Von 1999 bis 2001 war sie mit dem Redakteur Gerrit Brinkhaus verheiratet, im Dezember 2004 gab sie dem Regisseur Theo Naumann (1962-2012) das Jawort, mit dem sie ihren zweiten Sohn bekam. 2007 trennte sich das Paar.

Leben zwischen Deutschland und Israel

Andrea Kiewel führt seit Jahren ein Leben zwischen zwei Welten. Für ihre TV-Sendung fliegt sie regelmäßig von ihrer Wahlheimat Israel nach Deutschland, kehrt aber stets nach Tel Aviv zurück, wo sie seit 2017 lebt. Dort wartet seit 2015 ihr israelischer Lebensgefährte auf sie - ein Elite-Soldat der israelischen Armee, den sie liebevoll ihren "Astronaut" nennt. Öffentlich hat man ihren Partner noch nie gesehen.

In ihrem Buch "Meist sonnig" schwärmte Kiewel 2020 aber über die besondere Beziehung: "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist. Man nennt es Fernbeziehung. [...] Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache. [...] Wir sind uns an einer Straßenecke begegnet und da stehen wir immer noch."

Andrea Kiewels Verlobter kämpft in Israel

Seitdem die Hamas im Oktober 2023 Israel überfiel, kämpft Kiewels Partner wieder an der Front, wie sie in einem Beitrag in der "Jüdischen Allgemeine" erzählte. "'Andrea. Ich bekam einen Anruf. Ich gehe.' Es sind die Sätze, die ich am meisten gefürchtet habe. Mein Mann zieht die Jeans aus und die Uniform an. Ich bin die Freundin eines Soldaten. Er zieht in diesen Krieg. Um dieses Land, in welches sich seine Familie vor den Nazis retten konnte, zu verteidigen. Er würde sein Leben für dieses, sein Land geben. Es ist in seiner DNA verankert. Ich liebe ihn unendlich dafür." Ihr Freund sei trotz aller Gefahren ihr "Fels in der Brandung".

In der Vorwoche hatte Andrea Kiewel wegen der eskalierenden Situation in Israel nicht nach Deutschland reisen können, weil der Flughafen Ben Gurion wegen Luftangriffen gesperrt war. Für ihre eigene 25-jährige Jubiläumssendung mussten daher "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (60) und Komiker Lutz van der Horst (49) als Vertreter einspringen.