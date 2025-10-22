Das Haus in Dubai ist verkauft: Bushido und Anna-Maria Ferchichi träumen von Zweitwohnsitz in München

Vor drei Jahren zogen Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern nach Dubai. Doch das Auswanderungsglück scheint zu bröckeln: Das Ehepaar hat sein Haus im "Influencer-Paradies" verkauft und denkt nun über einen Zweitwohnsitz in Deutschland nach.

Anna-Maria Ferchichi (43) spricht offen über ihre aktuelle Wohnsituation. Vor drei Jahren zog sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Bushido (47) und den Kindern nach Dubai. Doch nun haben die beiden ihr vermeintliches Traumhaus verkauft, wie Ferchichi in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln - mit Anna-Maria und Kim" verriet.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi verkaufen Haus in Dubai Grund für den Verkauf sind gleich mehrere Probleme in ihrer Wahlheimat. "Die Klimaanlage in unserem Schlafzimmer und auch die bei den Jungs macht dann so ein komisches Dröhnen, das ist wie ein Vibrieren und man wird davon nachts wach. Es ist ganz krass", berichtete die 43-Jährige über ihre derzeitige Bleibe. Ein Zustand, der die Familie zunehmend belastet. Zumal das Problem immer dann verschwindet, wenn Arbeiter zur Kontrolle kommen.

Doch damit nicht genug: Auch der Bau ihres vermeintlichen Traumhauses in Dubai verlief bislang anders als geplant. Nach drei Jahren voller Verzögerungen folgte nun die Ernüchterung für das Ehepaar. "Ich habe mir das angeguckt und dachte so: 'Nee, das ist nicht das, wo ich sein möchte'", gestand die Schwester von Sängerin Sarah Connor (45) offen in der aktuellen Podcast-Folge. Die Konsequenz: Das Haus wurde verkauft. Immerhin mit "Wahnsinnsgewinn", wie Ferchichi betonte.

Ehepaar denkt an Rückkehr nach Deutschland

Mit den Problemen in Dubai rückt für Anis Ferchichi, wie der Rapper bürgerlich heißt, und seine Frau die Frage einer Rückkehr nach Deutschland immer mehr in den Fokus. "Dann habe ich meinen Mann gefragt: 'Könntest du dir vorstellen, wieder nach Deutschland zu gehen? Er guckt mich an und sagt so: 'Ich glaube ja'", so Ferchichi. Eine Entscheidung, die keineswegs leichtfallen dürfte, schließlich lebt die Familie seit drei Jahren in Dubai und hat sich dort ein neues Umfeld aufgebaut.

Der Wunsch nach einer Rückkehr nach Deutschland ist dennoch vorhanden. Eine Stadt steht für Bushido und Anna-Maria Ferchichi dabei jedoch nicht zur Debatte: "Berlin kommt absolut nicht infrage - aus allen Gründen eigentlich. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Ich finde, es ist einfach keine ansprechende Stadt."

Umso mehr haben sie Gefallen an München gefunden. Die bayerische Hauptstadt biete "genau das, was wir suchen: Natur, Grün und Ruhe." Bevor die Familie jedoch vollständig von Dubai nach Deutschland zieht, will sie sich zunächst mit einem Zweitwohnsitz herantasten: "Wir haben hier diesen endlosen Sommer, wir haben Ostern, wir haben einen Monat im Dezember - das heißt, wir haben so viele Monate, wo die Kinder Ferien haben, dass wir die ab jetzt in Deutschland verbringen werden."