Das Haus in Dubai ist verkauft: Bushido und Anna-Maria Ferchichi träumen von Zweitwohnsitz in München

Vor drei Jahren zogen Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern nach Dubai. Doch das Auswanderungsglück scheint zu bröckeln: Das Ehepaar hat sein Haus im "Influencer-Paradies" verkauft und denkt nun über einen Zweitwohnsitz in Deutschland nach.
Anna-Maria Ferchichi (43) spricht offen über ihre aktuelle Wohnsituation. Vor drei Jahren zog sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Bushido (47) und den Kindern nach Dubai. Doch nun haben die beiden ihr vermeintliches Traumhaus verkauft, wie Ferchichi in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln - mit Anna-Maria und Kim" verriet.