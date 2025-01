Das hat sie nicht nötig: Sabrina Carpenter: Zu anstößig für die Musikbranche?

1 Die glitzernde Corsage ist in den vergangenen Monaten ein fester Bestandteil in Sabrina Carpenters Bühnengarderobe geworden. Foto: Jeremy Smith/imageSPACE/ddp/Sipa USA

In der Öffentlichkeit zeigt sich Sabrina Carpenter meist in aufreizenden Looks. Das kritisieren drei namhafte Musikproduzenten: "Wenn man respektiert werden will, sollte man nicht im Stringtanga auftreten."











Sabrina Carpenter (25) trägt zu knappe Outfits - der Meinung ist das Produktionstrio rund um Mike Stock (73), Matt Aitken (68) und Pete Waterman (78). In einem Interview mit "The Sun" kritisierten die Songwriter die heutige Popmusik, die "viel sexualisierter als in den 1980ern" sei. Vor allem an dem Auftreten der US-Sängerin stören sie sich. "Sabrina Carpenter als kleines Mädchen gekleidet zu sehen, ist ziemlich beleidigend. Das hat sie nicht nötig", so Waterman.