Das hat Mode mit Ausstrahlung zu tun: Method Dressing: So funktioniert der Trend im Alltag

Fühlen wie die Heldin des Lieblingsfilms? Method Dressing bringt Hollywood-Glamour in alltägliche Situationen. Stars wie Zendaya machen es vor, indem sie Kleidung tragen, die Geschichten erzählt und Persönlichkeiten unterstreicht. So lässt sich der kreative Modetrend in den Alltag integrieren.

Welche Frau hat nicht schon einmal davon geträumt, sich wie die Heldin ihres Lieblingsfilms zu fühlen? Mit dem neuen Fashion-Trend Method Dressing wird genau das möglich - und er ist so viel mehr als eine Spielerei der Stars auf dem roten Teppich. Method Dressing bringt Charakter, Emotionen und eine Portion Hollywood-Glamour direkt in unseren Alltag. So funktioniert's!

Method Dressing: Zendaya macht es vor

Method Dressing hat seinen Ursprung in der Schauspielwelt, genauer gesagt in der Methode des sogenannten Method Acting. Schauspieler leben dabei vollkommen in ihrer Rolle, um authentisch zu wirken - und genau das spiegelt sich nun auch in der Mode wider. Stars wie Zendaya (28) sind Vorreiterinnen dieses Trends. Gemeinsam mit ihrem Stylisten Law Roach (46) bleibt sie auch bei jeder Premiere voll in ihrer jeweiligen Rolle.

Ein Paradebeispiel: Während der Promo-Tour zu "Dune" trug Zendaya futuristische, skulpturale Outfits, die an die Wüstenlandschaften des Sci-Fi-Epos erinnerten. Bei "Spider-Man: No Way Home" setzte sie hingegen auf Looks, die jugendlich und verspielt wirkten, bei "Challengers" auf vom Tennissport inspirierte Outfits - immer perfekt abgestimmt auf ihre jeweilige Filmrolle. Diese Kunst, über Mode eine Brücke zwischen Film und Realität zu schlagen, lässt sich auch auf den ganz normalen Alltag übertragen.

Denn Method Dressing ist nicht nur für den roten Teppich gedacht. Auch abseits des roten Teppichs können im Day-to-Day-Life durch eine bewusste Outfit-Wahl Stimmungen transportiert oder Botschaften gesendet werden. Wie das geht? Mit diesen Tipps!

Method Dressing im Business-Kontext

"Kleider machen Leute" - dieser Spruch ist im Berufsleben besonders wahr. Method Dressing kann dabei helfen, die Kontrolle über die eigene Außenwirkung zu übernehmen. Beim Zusammenstellen des Looks kann man sich beispielsweise als Szenario vorstellen, man ist die Hauptdarstellerin in einem Film über eine erfolgreiche Geschäftsfrau.

Ein Hosenanzug in einer kraftvollen Farbe wie Tannengrün oder Burgunderrot kombiniert mit minimalistischen Accessoires verleiht dabei die Aura einer souveränen Entscheiderin. Die ausgewählten Stoffe und Schnitte sollten Komfort und Autorität vereinen. Mit einem Statement-Piece wie einer auffälligen Tasche oder einem extravaganten Schmuckstück erhält der Business-Look zudem eine individuelle Note.

Mit Method Dressing beim Date beeindrucken

Beim ersten Date zählt der erste Eindruck - und der lässt sich mit Method Dressing gezielt steuern. Ist man eher die romantische Heldin, die auf verträumte Spitzenkleider und sanfte Pastelltöne setzt? Oder möchte man das Gegenüber mit einem edgy Look in Leder und dunklen Farben beeindrucken? Wichtig ist, dass das Outfit die persönliche Geschichte erzählt und zugleich über einen Wohlfühlfaktor verfügt, der das Selbstbewusstsein steigert. Verkleiden ist hier eher fehl am Platz.

Quality Time im Freundeskreis mit Method Dressing

Auch im entspannten sozialen Kontext kann man durch die gewählte Kleidung bewusst Stimmungen erzeugen. Zu einem gemütlichen Brunch mit der Familie passt zum Beispiel ein Look aus natürlichen Materialien wie Leinen oder Baumwolle in Kombination mit warmen, erdigen Tönen. Für einen Abend mit der Clique in einer Bar hingegen könnte ein kühnes Outfit mit glamourösem Blazer und auffälligen Heels die Party-Seite der eigenen Persönlichkeit unterstreichen. Hier kann man sich gut von Film- und Seriencharakteren inspirieren lassen, die zu solchen Szenarien passen.

Method Dressing ist ein Trend, der weit über bloße Ästhetik hinausgeht. Es ist ein Werkzeug, um Geschichten zu erzählen, Persönlichkeit auszudrücken und im Alltag neue Facetten von sich selbst zu entdecken.