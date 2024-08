Das hat ihre Sicht verändert: Oprah Winfrey weiß, dass nicht mehr so viel Zeit übrig ist

Die amerikanische Talkshow-Königin Oprah Winfrey weiß, dass "nicht mehr so viel Zeit übrig" ist, aber aus ihrem letzten Lebensabschnitt will sie das Beste machen.

Während das Alter anderen Angst macht, betrachtet Oprah Winfrey (70) es mit Gelassenheit: "Es gibt dir ein Gefühl des Wissens, dass nicht mehr so viel Zeit übrig ist. Und ich habe mit diesem Wissen meinen Frieden gemacht", antwortet die Talkmasterin auf eine Frage des US-Moderators Al Roker (70), ob sie ein tieferes Gefühl der Dankbarkeit empfinde als mit 50 oder 60 Jahren. "Es gibt mir ein Gefühl der Dringlichkeit, gut zu leben".

Die US-amerikanische Talkshow-Ikone Winfrey trat in der amerikanischen TV-Show "Today" an der Seite von Roker auf, der seinen 70. Geburtstag feierte. Der langjährige Wetteransager und die US-Talkerin, die bereits im Januar 70 Jahre alt wurde, unterhielten sich in dem Format offen über das Älterwerden und sprachen über die Lektionen, die sie im Leben gelernt hätten.

"Es ist an der Zeit, wenn Sie weiterlaufen wollen"

Dass sie nicht mehr ewig lebt, aber noch einige gute Jahre haben wolle, wurde Winfrey offenbar 2021 klar, als sie sich einer Knieoperation unterzogen hatte. "Ich wurde immer schwächer, bis zu dem Punkt, an dem es schwer war, auch nur zwei Stufen hinunterzugehen, um ins Auto zu steigen. Sie kennen diese Schmerzen", sagte sie zu Roker, der ebenfalls schon zwei Knieoperationen hinter sich hat. "Als ich schließlich zum Orthopäden ging und fragte 'Ich weiß nicht, ist es Zeit?', antwortete der Arzt: 'Es ist an der Zeit, wenn Sie weiterlaufen wollen. Sie laufen gerne? Dann ist es Zeit.'"

Rückblickend weiß sie: "Das war das Beste, was ich je getan habe. Ich hatte das Gefühl, dass ich eine völlig neue Möglichkeit hatte, in meinem Körper zu leben, wie ich es jahrelang nicht konnte, weil ich übergewichtig war", was die Knieprobleme noch schlimmer gemacht habe. Ihr Höchstgewicht lag laut eigener Aussage einst bei rund 107 Kilogramm.

Oprah Winfrey betont abschließend: "Ich glaube, ich bin in eine Form von mir gealtert, die weiser ist, die sicherlich stärker ist, die lebendiger und bewusster ist, als ich es jemals war."