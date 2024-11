Das hat ihm als Prinz Charles imponiert: The Crown-Star Dominic West: Jeder verneigt sich vor dir

1 Bodenständiger Ex-Prinz: Dominic West Foto: Faye Sadou/AdMedia/ImageCollect

In zwei Staffeln brillierte der Schauspieler Dominic West (55) als Prinz Charles - heute König Charles III. (76) - in "The Crown". In einem Interview mit dem "People"-Magazin blickt der britische Schauspieler mit einem Augenzwinkern auf seine Zeit als Charles zurück. Seinen weiblichen Fans verrät er, was er sexy findet und warum er und seine Frau Catherine meist schon um 20 Uhr im Bett sind.

Dominic West findet Menschen sexy, die etwas gut können Mit der sechsten Staffel schloss die erfolgreiche Netflix-Serie 2023 spektakulär ab. Das Magazin wollte von West wissen, was das Beste daran war, die Rolle des einstigen Prinzen Charles zu spielen. "Die Tatsache, dass sich alle vor dir verneigen", antwortet West. Er könne "gar nicht hoch genug einschätzen, wie sehr dich das aufmuntert. [...] Ich denke, wenn man das in seinem Leben hat, so wie Charles, dann muss man sich ganz anders fühlen." West fügt nicht ganz ernst gemeint hinzu: "Ich habe versucht, meine Kinder dazu zu bringen, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, aber sie wollten es natürlich nicht." Lesen Sie auch In der Serie hat West als Charles besonders die Sympathien weiblicher Fans gewonnen. Doch was hält der Charles-Darsteller für sexy? "Ich finde Menschen immer dann sexy, wenn sie nicht zu aufgetakelt oder manikürt sind. [...] Sexy finde ich auch, wenn Menschen etwas tun, was sie wirklich gut können oder gerne tun [...]." Und wie sieht ein perfektes Date mit seiner Frau Catherine FitzGerald (53) aus? West wird etwas verlegen: "Ich versuche, mich an unser letztes Date zu erinnern. Das Date würde sicher draußen stattfinden, irgendwo, wo es schön ist und der Mond scheint." Ein Tag im Leben von Dominic West Dann beschreibt West für das Magazin einen typischen Tag im Leben der Familie West, wenn er nicht gerade dreht. Er lebe außerhalb von Bath auf dem Land in England. Morgens bringe er seine elfjährige Tochter zur Schule. Danach gehe er mit dem Hund spazieren und gerne im neuen Teich schwimmen, den sie haben. Dann füttere er die Schweine und kümmere sich um ein kleines Waldstück. Nachmittags, nach dem Mittagessen mit seiner Frau, hole er die Tochter wieder ab. Abends fange das Paar an zu streiten, was es sich im Fernsehen ansehen wolle. Der Streit ende meist gegen 19 Uhr, "und wir sehen, was meine Frau sehen möchte", scherzt West. Gegen 19:15 Uhr schlafe sie ein und er schaue sich bis etwa 20 Uhr an, was er sehen wollte. "Dann gehen wir alle ins Bett."