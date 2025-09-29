Das hat er der Filmlegende zu verdanken: Vielen Dank, Mr. Redford: Quentin Tarantino verneigt sich vor Ikone

Quentin Tarantino bedankt sich bei Robert Redford für den Start seiner Karriere. Der Kultregisseur bekam beim Dreh zu seinem Erstling "Reservoir Dogs" Unterstützung von Redfords Sundance Institut. So würdigt Tarantino den verstorbenen Kollegen.
Quentin Tarantino (62) hat Robert Redford (1936-2025) einiges zu verdanken. Beim Burbank International Film Festival kam der "Pulp Fiction"-Macher laut "The Hollywood Reporter" am Sonntag auf den Beginn seiner Karriere zu sprechen. 1991 nahm Tarantino bei einem Workshop des Sundance Instituts teil. Redford hatte die Nonprofit-Organisation 1981 gegründet, unter anderem um Independent-Filme zu fördern, die jenseits der großen Hollywood-Studios entstehen.