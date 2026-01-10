Chris Pratt hat in einer Talkshow erzählt, was ihm Arnold Schwarzenegger zu Weihnachten geschenkt hat. Von dem Geschenk seines Schwiegervaters ist er offenbar etwas überfordert.
Chris Pratt (46) hat in der britischen "The Graham Norton Show" offenbart, was ihm sein Schwiegervater Arnold Schwarzenegger (78) zu Weihnachten geschenkt hat. Bevor er das außergewöhnliche Geschenk verrät, betont Pratt, wie gerne Schwarzenegger Dinge verschenkt. "Seine Sprache der Liebe ist es, Geschenke zu machen", erzählt der Schauspieler.