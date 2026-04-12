Das große Wilhelma-Quiz: 17 knifflige Fragen zur Wilhelma

Testen Sie Ihr Wissen über die Wilhelma! 17 Fragen zu Stuttgarts zoologisch-botanischem Garten warten darauf, gelöst zu werden. Wie gut kennen Sie die „Alhambra am Neckar“ wirklich?

Sieben Tage lang feiert Württemberg im Jahr 1846 die Hochzeit seines Kronprinzen Karl mit der Zarentochter Olga Nikolajewna Romanowa. Hofbälle, Festzüge, die Einweihung einer Eisenbahnlinie – Stuttgart bietet alles auf, um sich bloß nicht nachsagen zu lassen, im Schwäbischen sei man im Vergleich zu Sankt Petersburg oder Moskau provinziell.

Am letzten Tag der großen Sause wird eine neue Schloss- und Gartenanlage eingeweiht. Es ist das Herzensprojekt von Karls Vater, dem König. Und nach Wilhelm I. heißt die üppige Parkanlage mit dem Maurischen Landhaus dann auch: Wilhelma.

Heute ist die „Alhambra am Neckar“ für uns alle da. Die Wilhelma ist der einzige zoologisch-botanische Garten Deutschlands. Als einer der artenreichsten Zoos Europas zieht er jährlich fast zwei Millionen Menschen an.

Haben Sie eine Jahreskarte oder sind Sie Gelegenheitsbesucher? Oder ist es womöglich schon Jahre her, dass Sie der Wilhelma einen Besuch abgestattet haben? Egal! In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen testen: Wie gut kennen Sie sich mit den Tieren, Pflanzen und der Geschichte der Wilhelma aus?

Ist Ihr Wilhelma-Wissen gewaltig wie der Stamm eines Mammutbaums? Oder winzig wie eine Eurasische Zwergmaus? In unserem Quiz mit 17 kniffeligen Fragen erfahren Sie es. Und wer schlecht abschneidet, muss einfach bald mal wieder hin zur „Alhambra am Neckar“!