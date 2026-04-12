Das große Wilhelma-Quiz: 17 knifflige Fragen zur Wilhelma

Testen Sie Ihr Wissen über die Wilhelma! 17 Fragen zu Stuttgarts zoologisch-botanischem Garten warten darauf, gelöst zu werden. Wie gut kennen Sie die „Alhambra am Neckar“ wirklich?
Sieben Tage lang feiert Württemberg im Jahr 1846 die Hochzeit seines Kronprinzen Karl mit der Zarentochter Olga Nikolajewna Romanowa. Hofbälle, Festzüge, die Einweihung einer Eisenbahnlinie – Stuttgart bietet alles auf, um sich bloß nicht nachsagen zu lassen, im Schwäbischen sei man im Vergleich zu Sankt Petersburg oder Moskau provinziell.