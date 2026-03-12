In Folge 6 von „Das große Promibacken“ dreht sich alles um Waffeln: kreative Waffel-Torten, ein französischer Patisserie-Klassiker und ein floraler Kastenkuchen sorgen für neue Herausforderungen im Backzelt.
In der sechsten Folge von „Das große Promibacken“ wartet eine süße Hauptrolle auf ein Gebäck, das sonst eher als Frühstücksklassiker bekannt ist: Waffeln. Unter dem Motto „Waffel dich glücklich“ müssen die verbliebenen Promis erneut drei Aufgaben meistern und dabei bis zu 60 Punkte sammeln. Am Ende der Staffel winken weiterhin der goldene Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck.