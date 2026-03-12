In Folge 6 von „Das große Promibacken“ dreht sich alles um Waffeln: kreative Waffel-Torten, ein französischer Patisserie-Klassiker und ein floraler Kastenkuchen sorgen für neue Herausforderungen im Backzelt.

In der sechsten Folge von „Das große Promibacken“ wartet eine süße Hauptrolle auf ein Gebäck, das sonst eher als Frühstücksklassiker bekannt ist: Waffeln. Unter dem Motto „Waffel dich glücklich“ müssen die verbliebenen Promis erneut drei Aufgaben meistern und dabei bis zu 60 Punkte sammeln. Am Ende der Staffel winken weiterhin der goldene Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Auftakt mit einer ungewöhnlichen Waffel-Torte In der ersten Runde verlangt die Jury eine Waffel-Torte. Mindestens fünf Waffeln sollen übereinandergestapelt werden, dazu kommen zwei unterschiedliche Füllungen. Die Torte muss am Ende mindestens zehn Zentimeter hoch sein.

Eine Besonderheit: Die Backöfen bleiben diesmal kalt – gearbeitet wird ausschließlich mit dem Waffeleisen. Von fruchtigen Kompotten über nussige Cremes bis zu Kaffee- oder Pistazienaromen setzen die Kandidaten auf ganz unterschiedliche Kombinationen.

Französischer Klassiker in der technischen Prüfung

Danach folgt die technische Prüfung mit einem Rezept der Jury. Gefordert ist ein Paris-Brest, ein klassisches französisches Patisserie-Gebäck aus Brandteig.

Die ringförmige Spezialität wird mit einer knusprigen Craquelin-Schicht versehen und anschließend mit mehreren Cremes und Früchten gefüllt. Entscheidend ist dabei vor allem die richtige Herstellung des Brandteigs – nur wenn dieser korrekt „abgebrannt“ wird, geht er beim Backen perfekt auf.

Blumige Ideen im Finale

In der dritten Aufgabe steht ein Kastenkuchen mit floraler Dekoration im Mittelpunkt. Die Promis dürfen ihren Kuchen aufschneiden oder füllen und anschließend mit Blumen, Obst oder Gemüse gestalten.

Die Jury wünscht sich dabei nicht nur ein harmonisches Aussehen, sondern auch ein stimmiges Zusammenspiel der Aromen.

Mit jeder Folge wird das Feld kleiner – und die Anforderungen im Backzelt bleiben hoch. Auch in Woche sechs zeigt sich, wer Technik, Kreativität und Geschmack am besten miteinander verbinden kann. Folge 6 von "Das große Promibacken" sehen Sie am 18. März 2026 um 20:15 Uhr in Sat.1 oder vorab auf Joyn.