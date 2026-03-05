In Folge 5 von „Das große Promibacken“ müssen die Promis die Jury gleich mehrfach überraschen: süßes und salziges Gebäck und spektakuläre Torten-Galerien sorgen für Spannung im Backzelt.

Nach mehreren intensiven Backrunden wird die Luft im Backzelt immer dünner. In Folge 5 von „Das große Promibacken“ treten die verbliebenen Promis erneut in drei anspruchsvollen Aufgaben gegeneinander an – und sammeln dabei maximal 60 Punkte. Am Ende winken weiterhin der goldene Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Das Motto der Sendung lautet diesmal „Bunte Kombinationen“. Kreativität, Präzision und starke Nerven sind gefragt.

Die Sendung läuft am 11. März 2026 um 20:15 Uhr in Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Süß oder salzig? Die Jury soll es nicht erkennen

In der ersten Aufgabe müssen die Promis gleich zwei Versionen desselben Gebäcks backen: eine süße und eine herzhafte Variante. Der Grundteig bleibt identisch, doch Füllungen und Komponenten unterscheiden sich.

Besonders knifflig: Beide Versionen sollen optisch so ähnlich aussehen, dass man nicht sofort erkennen kann, welche süß und welche salzig ist.

Ob Windbeutel, Éclairs, Choux oder Biskuit-Schnitten: Die Kandidaten setzen auf ganz unterschiedliche Ideen.

Technische Prüfung sorgt für Nervenkitzel

In der technischen Prüfung wartet erneut ein Rezept von Bettina Schliephake-Burchardt. Gefordert werden ganz spezielle Schaumküsse mit filigraner Dekoration.

Die Aufgabe verlangt Fingerspitzengefühl: Kuvertüre muss perfekt temperiert sein, ein Fruchtkern exakt sitzen und die Dekoration stabil bleiben. Schon kleine Fehler können dazu führen, dass die einzelnen Elemente ihre Form verlieren.

Für die Kandidaten wird diese Prüfung schnell zur Geduldsprobe.

Kunst trifft Backhandwerk

Im Finale wartet eine besonders kreative Aufgabe: die Torten-Galerie. Die Promis bringen eigene Leinwände mit, aus denen später ihre Torten herausragen sollen.

Geschmacklich gibt es keine Vorgaben – entscheidend ist das Zusammenspiel aus Optik, Idee und handwerklicher Umsetzung. Die Jury bewertet sowohl das Design als auch die Aromen der Torten.

Klar ist: Nach Folge 5 wird sich zeigen, wer kreativ und technisch überzeugen kann und wer unter dem wachsenden Druck Schwierigkeiten bekommt.