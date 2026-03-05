In Folge 5 von „Das große Promibacken“ müssen die Promis die Jury gleich mehrfach überraschen: süßes und salziges Gebäck und spektakuläre Torten-Galerien sorgen für Spannung im Backzelt.
Nach mehreren intensiven Backrunden wird die Luft im Backzelt immer dünner. In Folge 5 von „Das große Promibacken“ treten die verbliebenen Promis erneut in drei anspruchsvollen Aufgaben gegeneinander an – und sammeln dabei maximal 60 Punkte. Am Ende winken weiterhin der goldene Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck.