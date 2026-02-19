Nach zwei intensiven Backwochen geht „Das große Promibacken“ heute in die nächste Runde – und diesmal wird es kreativ, herzhaft und musikalisch zugleich. Folge 3 steht unter dem Motto „Musik in der Backstube“ und verlangt den Promis erneut einiges ab.

Zum Auftakt wartet eine ungewohnte Aufgabe: Eine fluffige Focaccia soll nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch optisch. Der Belag muss vor dem Backen so arrangiert werden, dass ein Bild entsteht. Zusätzlich wird ein passender Dip verlangt. Wer hier handwerklich und gestalterisch glänzt, sammelt wichtige Punkte – denn Volumen, Saftigkeit und Struktur spielen eine entscheidende Rolle.

In der technischen Prüfung heißt es dann: exakt arbeiten. Ein anspruchsvolles Rezept von Christian Hümbs fordert Präzision, Timing und ein gutes Gespür für Texturen. Mehrere Komponenten müssen perfekt zusammenspielen – kleine Fehler können hier schnell große Auswirkungen haben.

Zum Abschluss wird es persönlich: Die Kandidaten sollen ihren Lieblingssong als aufwendige Motiv- oder 3D-Torte umsetzen. Die Jury möchte den Song allein anhand der Gestaltung erkennen. Geschmacklich gibt es keine Vorgaben – Kreativität, Technik und Nervenstärke entscheiden.

Klar ist: Nach Folge 3 wird sich das Feld weiter sortieren. Die Punkteabstände werden wichtiger – und jeder Handgriff zählt.