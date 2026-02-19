Nach zwei intensiven Backwochen geht „Das große Promibacken“ heute in die nächste Runde – und diesmal wird es kreativ, herzhaft und musikalisch zugleich. Folge 3 steht unter dem Motto „Musik in der Backstube“ und verlangt den Promis erneut einiges ab.
Zum Auftakt wartet eine ungewohnte Aufgabe: Eine fluffige Focaccia soll nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch optisch. Der Belag muss vor dem Backen so arrangiert werden, dass ein Bild entsteht. Zusätzlich wird ein passender Dip verlangt. Wer hier handwerklich und gestalterisch glänzt, sammelt wichtige Punkte – denn Volumen, Saftigkeit und Struktur spielen eine entscheidende Rolle.